Confindustria: «Crescita del pil sorprendente»

Buone notizie per la nostra economia. "La crescita italiana sorprende in positivo nel 2023, arrivando al +0,9%," rileva il Centro studi di Confindustria che, all'appuntamento con le previsioni di primavera, ha rivisto al rialzo al +0,9% le previsioni sul Pil 2024; +1,1% nel 2025. La precedente stima per quest'anno, dello scorso ottobre, era ferma al +0,5%.

Oltre al miglioramento della domanda globale che "darà nuovo impulso all'export" gli economisti di Confindustria evidenziano "due potenti stimoli alla crescita": la prospettiva dei tassi in calo ed il Pnrr. "Vari fattori frenano la crescita" dice Confindustria "il costo dell'elettricità", "il graduale phase oout del superbonus", "le strozzature mondiali nei trasporti" (Mar Rosso ma non solo).