Caso Salis: il padre scrive a Mattarella "Smuova il governo"

Roberto Salis ha annunciato di aver interpellato il presidente della Repubblica tramite una Pec, richiamando alla mente la precedente comunicazione inviata il 17 gennaio e la risposta ricevuta. Ha sottolineato il ruolo del presidente come custode della Costituzione, evidenziando l'applicabilità dell'articolo 3 a tutti i cittadini italiani. Salis ha espresso la necessità di un intervento sul governo Orban e ha esortato il governo italiano a prendere azioni più incisive, in luce di quanto evidentemente non sia stato fatto finora. Queste dichiarazioni arrivano mentre sua figlia, detenuta a Budapest da oltre 13 mesi con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra, ha visto respinta la richiesta di domiciliari.