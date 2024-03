Camorra, si è pentito “Sandokan” Rocco Schiavone

Dopo 26 anni di prigione, la maggior parte in regime di carcere duro, Francesco Schiavone, conosciuto come Sandokan, ex capo indiscusso del clan dei Casalesi e uno degli ultimi irriducibili della camorra casalese, ha deciso di collaborare con la giustizia. La notizia è stata riportata dall'edizione cartacea del quotidiano "Cronache di Caserta". Le forze dell'ordine si sono recate a Casal di Principe per proporre ai parenti del capoclan, incluso il figlio Ivahnoe, di entrare nel programma di protezione, confermando la volontà di Sandokan di collaborare con la Dda di Napoli. La Direzione nazionale Antimafia ha confermato l'inizio del percorso di collaborazione di Schiavone, avvenuto con massima discrezione nelle ultime settimane. Arrestato nel luglio del 1998, Schiavone è stato detenuto nel regime del 41 bis, e ora anche due dei suoi figli, Nicola e Walter, hanno intrapreso lo stesso percorso di collaborazione con la giustizia.