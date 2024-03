Besseghini (Arera): «Il mercato tutelato è più economico del libero»

Il mercato tutelato dell’energia è più vantaggioso rispetto al libero. A dirlo è stato il presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Stefano Besseghini, in audizione alla Camera che ha spiegato come il prezzo medio registrato nel 2023 per il mercato libero è risultato essere pari a 39,18 centesimi di euro kilowattora, contro i 28 centesimi di euro al kilowattora del tutelato. Stessa dinamica per il 2024: 38 centesimi di euro al kilowattora contro i 33 del mercato tutelato.