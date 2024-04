Accordo Usa-Israele: no a ritorsioni con l'Iran, ok all'operazione a Rafah

Gli Stati Uniti sembrano aver acconsentito a un attacco di Israele su Rafah, con l'Egypt che sta preparandosi per gli eventuali impatti dell'operazione vicino ai suoi confini. Secondo il Times of Israel, a Rafah ci sono quattro battaglioni di Hamas e oltre un milione di civili, molti dei quali si sono rifugiati lì a causa dei combattimenti altrove nella Striscia di Gaza. Rafah è ritenuta anche un possibile nascondiglio per i leader di Hamas e gli ostaggi israeliani. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver approvato piani per un'operazione a Rafah e di aver fissato una data per il suo lancio, ma finora è stato trattenuto dagli alleati internazionali, in particolare dagli Stati Uniti. Secondo l'emittente americana ABC, Israele non attaccherà l'Iran prima della Pasqua ebraica, che quest'anno inizia la sera del 22 aprile e termina il 30 aprile. Tuttavia, questa informazione potrebbe cambiare in base all'evoluzione della situazione sul terreno.