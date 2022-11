Furia Iran contro Klinsmann: "Si dimetta dalla Fifa"

Ore 12,05 - L'ex ct tedesco aveva espresso critiche molto dure nei confronti del gioco della nazionale di Teheran

La federazione dell'Iran ha chiesto le dimissioni di Jurgen Klinsmann dal gruppo di studio tecnico della Fifa, di cui l'ex ct tedesco fa parte. Klinsmann, secondo i dirigenti di Teheran, sarebbe colpevole di commenti troppo duri verso il gioco della nazionale iraniana accusata di aver condizionato l'arbitro durante la partita vinta 2-0 sul Galles. Commentando la partita per la Bbc, Klinsmann aveva sottolineato una serie di falli tattici e il comportamento dello staff iraniano, deliberati secondo il tedesco per far "perdere la concentrazione" degli avversari.