Vogliono salvare il Po: remeranno per 450 chilometri da Milano a Venezia

Quasi 450 chilometri a remi, dalla storica sede della Canottieri Milano sul Naviglio Grande, per arrivare fino a Venezia. È l’impresa cui si stanno preparando 21 vogatori amatoriali, che su tre armi affusolati, lunghi 12 metri e larghi 80 centimetri, partiranno sabato 28 maggio con l’obiettivo di approdare in Laguna una settimana dopo, sabato 4 giugno. VogaPosse, così è stata battezzata l’iniziativa, ha il doppio scopo di sensibilizzare e di raccogliere fondi – attraverso alcuni sponsor e grazie a un crowd-funding – da destinare alla salvaguardia del fiume Po.



Il viaggio sarà organizzato in otto tappe, che porteranno le imbarcazioni da Milano lungo il Naviglio Pavese (e attraverso le sue 12 chiuse) fino a Travacò, vicino a Pavia; dal Ticino entreranno quindi nel Po sotto il ponte della Becca, a Piacenza; poi scivoleranno lungo il Polesine, fino ai bungalow galleggianti dell’ostello del Lido di Po a Guastalla; da qui arriveranno a Revere, poi faranno tappa a Ferrara; da qui usciranno in Adriatico attraverso il delta del Po. Al loro arrivo a Venezia, i tre armi milanesi sbarcheranno all’isola di San Giorgio e saranno ospitati dal Circolo canottieri Diadora.

I vogatori, 15 uomini e 6 donne di età diverse e con varie esperienze professionali, sono atleti amatoriali che hanno l’obiettivo comune di attirare l’attenzione sui problemi del Grande Fiume. Il Po scarica ogni giorno 11 tonnellate di plastica nell’Adriatico. Quest’anno, una siccità particolarmente sta portando alla luce un’incredibile quantità di rifiuti. Parte dei fondi raccolti sarà destinata al «river day» che sarà organizzato in autunno dalla onlus Plastic Free per la raccolta di rifiuti sugli argini del fiume. VogaPosse punta a finanziare in parte quella giornata, e per questo ha aperto una raccolta fondi: «adottare» un chilometro di sponda del Po costa appena 10 euro. L’obiettivo quindi è raccogliere 4.500 euro per coprire tutti i 450 chilometri dell’impresa. L’iban su cui versare è il seguente: IT65Z0306967684511779746706 , intestato a VogaPosse, con la causale «Donazione fiume Po. Sarà possibile seguire l’impresa online su www.vogaposse.it, ma anche sul sito della Canottieri Milano (www.canottierimilano.it) e su Instagram (vogaposse_canomi). Se tre piccole caravelle riuscirono a scoprire l’America, forse anche tre imbarcazioni a remi possono fare la differenza.