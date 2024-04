A partire dal 15 aprile 2024 — in occasione della Design Week — il Belvedere di Palazzo Lombardia ospiterà un’esposizione dedicata al territorio e le sue bellezze.

Viaggio sentimentale in Lombardia racconta, attraverso le esclusive illustrazioni di Jacopo Ascari, racchiude l’essenza dello stile lombardo tra piazze mozzafiato, edifici scenografici e luoghi inediti. «Sono orgoglioso di poter esporre le mie illustrazioni nello scenografico Belvedere di Palazzo Lombardia, uno dei luoghi simbolo della Regione», ha raccontato l’artista.

«Circondati dal magnifico skyline del 39esimo piano, i visitatori potranno scoprire le incredibili destinazioni della Lombardia. Eleganza, ricercatezza, passione ed innovazione sono gli elementi che contraddistinguono i tratti dei miei disegni che come vere e proprie originali cartoline, raffigurano ogni singola provincia e, soprattutto, regalano una vista imperdibile nell'anima e nella bellezza della capitale indiscussa dello stile».

Jacopo Ascari

Viaggio sentimentale in Lombardia si inserisce all’interno dell’ambizioso progetto «Lombardia Style», promosso da Barbara Mazzali, presentato per la prima volta lo scorso febbraio durante la BIT di Milano. «Grazie alle opere dell’artista Jacopo Ascari che racchiudono l’essenza dello stile lombardo, i visitatori avranno l’occasione di immergersi in un viaggio sentimentale ed emozionale alla scoperta del territorio e di tutte quelle bellezze Made in Lombardia, simbolo del Lombardia Style», ha affermato l’Assessore al turismo, marketing territoriale e moda.

L’esposizione, in scena fino al 21 aprile, è visitabile su prenotazione. Per consultare orari e disponibilità, visitare il sito www.eventi.regione.lombardia.it.