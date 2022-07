In vacanza con un libro

Qualunque sia la meta prescelta, in valigia non deve mai mancare un buon libro. Secondo i dati raccolti da Istat il 41,1% degli italiani avrebbe letto almeno un libro nell’ultimo anno. Un numero in aumento del 3% rispetto al 2019. Complice anche la sempre maggiore popolarità di ebook e audiolibri, alternativa apprezzata soprattutto dai più giovani che amano leggere su supporti diversi (16,6%).

In questa estate rovente, sembra che i lettori italiani siano stati conquistati da gialli e thriller, ai primi posti delle classifiche dell’ultimo mese. A guadagnarsi il podio è ancora una volta il francese Joël Dicker tornato nelle librerie con il seguito del suo best seller La verità sul caso Harry Quebert.

Il nuovo volume - Il caso Alaska Sanders (La nave di Teseo) - ci porta a Mount Pleasant, nel New Hampshire, nell’aprile 1999. Il corpo di una giovane donna viene ritrovato in riva a un lago. L’inchiesta viene rapidamente chiusa, la polizia ottiene le confessioni del colpevole, che si uccide subito dopo, e del suo complice. Undici anni più tardi, però, il caso si ripresenta e il sergente Perry Gahalowood, che all’epoca si era occupato delle indagini, riceve una inquietante lettera anonima. L’aiuto del suo amico scrittore Marcus Goldman, che ha appena ottenuto un enorme successo con La verità sul caso Harry Quebert, ispirato dalla loro comune esperienza, sarà ancora una volta fondamentale per scoprire la verità. Ma c’è un mistero nel mistero: la scomparsa di Harry Quebert. I fantasmi del passato ritornano e, fra di essi, quello di Harry Quebert.

Gli amanti del giallo che preferiscono una lettura più veloce, possono invece immergersi nelle atmosfere del Giappone con Tokyo Express di Seicho Matsumoto (Adelphi). Anche questa volta il romanzo si apre con il ritrovamento dei corpi di un uomo e una donna in riva al mare. All'apparenza sembra un suicidio d’amore, ma le indagini di un instancabile poliziotto poteranno a smascherare una rete di intrighi e corruzione.

Gli irriducibili di Andrea Camilleri possono godersi sei racconti del commissario Montalbano - La coscienza di Montalbano (Sellerio) - per la prima volta raccolti in volume, scritti in tempi diversi e non inclusi nelle antologie dell’autore.

A svettare nelle classifiche della narrativa italiana, troviamo il romanzo dell’esordiente Erin Doom, il Fabbricante di Lacrime (Magazzini Salani), che racconta la storia d’amore tra i due orfani Nica e Rigel. Il libro, giunto alla sua 19esima edizione, si inserisce nella categoria «New Adult» e deve gran parte del suo successo al passaparola di TikTok, dove milioni di utenti (72,1 milioni di visualizzazioni) ne tessono le lodi.

Appartiene alla categoria giovani adulti anche la saga dell’estate firmata da Jenny Han. Il primo libro, da poco adattato per una serie Amazon Prime, è tornato in testa alle classifiche con una nuova edizione che vede in copertina i protagonisti del telefilm. The summer trilogy è composta da: L'estate nei tuoi occhi, Non è estate senza te, Per noi sarà sempre estate; rispettivamente alle posizioni otto, dieci e diciotto della classifica dei bestseller Amazon. Basato questa volta su una serie Netflix, arrivata alla sua attesissima ultima stagione, è invece Per ordine dei Peaky Blinders (Salani), il libro ufficiale della serie che vede come protagonista Cillian Murphy.

I nostalgici del fantasy possono scegliere tra la Guida completa al mondo di Tolkien (Vallardi) firmata Oronzo Cilli, membro della Tolkien Society inglese e presidente dell’associazione Collezionisti Tolkeniani Italiani e Animali Fantastici: I segreti di Silente, la screenplay originale del film tratto dai personaggi di JK Rowling, pubblicato lo scorso 19 luglio da Salani in contemporanea mondiale.

Chi non ama la narrativa, può lanciarsi in un viaggio tra (neuro)scienza, psicologia e filosofia alla scoperta della capacità di immaginare applicata al mondo delle imprese grazie a La macchina dell’immaginazione, saggio di Martin Reeves e Jack Fuller tradotto in Italia daEgea.

Infine, gli amanti delle biografie, posso assaporare L'arte della vittoria (Mondadori). Philip Knight, fondatore di Nike, racconta racconta la sua storia in un libro di memorie ricco di colpi di scena, umile, sincero e divertente.