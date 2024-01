TUSMA, ecco la lista degli eventi sportivi e non che devono essere trasmessi in tv in chiaro

Ci sono state forti polemiche per il fatto che la finale degli Australian Open giocata da Jannick Sinner non sia stata trasmessa in chiaro visto l'importanza «storica» dell'evento. La risposta è semplice. Da anni, ultimo aggiornamento venne fatto nel 2012, esiste una lista di eventi sportivi ma come vedrete, non solo, che per legge dev'essere trasmessa in chiaro data la sua importanza nazionale e popolare.

LA LISTA

L'ultima delibera Agcom è del 2012. Prevede tra gli eventi di rilevanza nazionale:



a) le Olimpiadi estive ed invernali;

b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;

c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;

d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

e) la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

f) il Giro d'Italia;

g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;

h) il Gran Premio d’Italia motociclistico di Moto GP;

i) le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

l) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;

m) la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d’Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani;

n) il campionato mondiale di ciclismo su strada;

o) il Festival della musica italiana di Sanremo;

p) la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano;

q) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia.

Ora sono in molti, anche dentro la stessa Agcom (come ad esempio Massimiliano Capitanio) a chiedere che questa lista venga aggiornata inserendo appunto semifinali e finali dei tornei del grande slam di tennis che abbiano come protagonisti dei giocatori italiani.