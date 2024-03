«The Acolyte: La Seguace»: in arrivo il nuovo capitolo della saga di Guerre Stellari

"The Acolyte: La Seguace", la nuova serie originale di Lucasfilm in arrivo su Disney+. Questa avvincente serie live-action debutterà il mercoledì 5 giugno con i suoi primi due episodi, esclusivamente su Disney+ in Italia.

La serie vanta nel cast Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss. Leslye Headland è la mente dietro la serie, basata sull'universo di Star Wars di George Lucas, e funge da produttrice esecutiva insieme a Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef. Charmaine DeGraté e Kor Adana ricoprono il ruolo di produttori esecutivi. Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim e Rob Bredow sono i produttori. Headland ha anche diretto i primi episodi (101 e 102). I registi Kogonada (episodi 103 e 107), Alex Garcia Lopez (episodi 104 e 105) e Hanelle Culpepper (episodi 106 e 108) completano il team di regia della serie. Il premiato compositore Michael Abels, noto per le sue colonne sonore di "Scappa – Get Out" e "Us", ha curato la musica di "The Acolyte: La Seguace".

Sinossi

In "The Acolyte: La Seguace", una sorprendente serie di crimini spinge un rispettato Maestro Jedi (interpretato da Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Mentre emergono nuovi indizi, i due si trovano a percorrere un oscuro sentiero dove forze sinistre rivelano che le apparenze possono ingannare...

Trailer