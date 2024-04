«Se Potessi Dirti Addio»: le anticipazioni

La serie "Se potessi dirti addio", diretta da Simona e Ricky Tognazzi, segna il ritorno di Gabriel Garko su Canale 5, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity dal 29 marzo 2024. Questo melò thriller, prodotto da Jeki Production e RTI Mediaset, vede Garko e Anna Safronick come protagonisti. Composta da sei episodi distribuiti in tre prime serate, promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso con la sua trama avvincente e le sue intense interpretazioni.

Sinossi

La neuropsichiatra Elena è determinata a scoprire la verità sulla morte del marito in circostanze misteriose. Nel frattempo, si trova ad affrontare un paziente enigmatico giunto nella sua clinica, noto solo come "paziente 13". La mancanza di identità di quest'uomo complica ulteriormente le cose, poiché il suo passato sembra essere connesso alla morte del coniuge di Elena. Mentre Elena cerca di risolvere il mistero, si trova intrappolata in un intricato labirinto di segreti e intrighi che potrebbero rivelare la verità o distruggere tutto ciò che crede.





Se potessi dirti addio: il trailer youtu.be









Prima Puntata - 29 marzo

La vita della neuropsichiatra Elena Astolfi viene sconvolta da un tragico incidente che porta alla morte del marito Lorenzo, un dolore che pesa non solo su di lei, ma anche sulle loro due figlie. Dopo un anno di lutto e di elaborazione del dolore, Elena sente di essere pronta per tornare al lavoro. In ospedale le viene assegnato il caso di un paziente enigmatico, dai modi ostili, noto solo come "Paziente 13". Quest'uomo ha perso completamente la memoria e nessuno è stato in grado di identificarlo né di stabilire da dove provenga. Durante l'analisi del suo caso, Elena fa una scoperta inquietante: l'uomo è stato ritrovato il giorno successivo alla morte di suo marito, non lontano dal luogo dell'incidente. Questo collegamento solleva l'ipotesi che i due eventi possano essere in qualche modo correlati.





Seconda Puntata - 5 aprile

Nella seconda puntata di "Se potessi dirti addio", i telespettatori sono catapultati in un vortice di colpi di scena imprevedibili. Elena Astolfi crede di aver finalmente identificato il misterioso paziente, Marcello De Angelis, ma decide di mantenere il segreto riguardo alla sua vera identità, considerando le sue fragili condizioni di salute. Determinata a svelare il passato di Marcello, la neuropsichiatra si immerge nell'indagine, cercando contatti con le persone che lo hanno conosciuto prima dell'incidente. Durante questa ricerca, Elena farà una scoperta sconvolgente riguardo alla vita di Marcello, rivelando un trauma che ha segnato profondamente il suo passato.