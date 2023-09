A tu per tu con Rowoon

Rowoon ha conquistato i cuori dei fan di tutto il mondo grazie al suo carisma, al suo grande talento e al suo fascino mozzafiato.

Nato Kim Seok-woo il 7 agosto 1996, Rowoon è un cantante, attore ed ex membro del popolare boy group SF9. Gli SF9 hanno debuttato sotto la FNC Entertainment nel 2016 e si sono presto guadagnati una certa popolarità grazie alle loro eccellenti performance e alla loro musica particolarmente coinvolgente. Anche se oggi Rowoon non fa più parte del gruppo - l'annuncio è arrivato pochi giorni fa colpendo l'industria Hallyu con un fulmine a ciel sereno - gli SF9 sono stati fondamentali per la sua stratosferica scalata alla successo. La transizione di Rowoon da idol del K-pop ad attore è stata fluida, grazie alla sua innata abilità e all'impegno nella sua professione. Rowoon ha debuttato come attore nel web drama del 2017 "Click Your Heart", dimostrando la sua versatilità e ricevendo un feedback favorevole.

Rowoon è ora sul piccolo schermo di tutto il mondo con il K-drama "Destined With You" della rinomata casa di produzione SLL. Nel drama interpreta il ruolo di un brillante avvocato di nome Jang Shin-yu. Ambientato nel contesto di una frenetica città, "Destined With You" segue le vite intrecciate di due individui, interpretati da Rowoon e Cho Bo Ah, in una storia di amore, destino e seconde opportunità. L'interpretazione di Rowoon del carismatico e accattivante protagonista ha catturato i cuori degli spettatori, mostrando la sua capacità di trasmettere una vasta gamma di emozioni con profondità e autenticità.

SLL è una forza importante nella produzione di drama coreani grazie a un occhio attento alla selezione di sceneggiature avvincenti e alla collaborazione con alcuni degli attori e registi più talentuosi del settore. Infatti, uno dei fattori chiave che hanno contribuito al successo di "Destined With You" è stata l'innegabile chimica tra Rowoon e la sua co-protagonista, Cho Bo Ah. La loro dinamica sullo schermo ha dato vita ai personaggi, rendendo il pubblico emotivamente coinvolto nel loro viaggio. La capacità di Rowoon di stabilire un legame genuino con i suoi colleghi attori è una prova della sua professionalità e della sua dedizione al mestiere.

La determinazione di SLL a spingersi oltre i confini creativi e la sua capacità di dare vita a narrazioni di grande impatto emotivo le hanno fatto guadagnare una meritata reputazione di eccellenza all'interno dell'industria e un posto di rilievo nel panorama dell'intrattenimento coreano. L'ascesa di Rowoon nel mondo dei K-drama rispecchia il più ampio fenomeno globale della Hallyu Wave. Questa ondata culturale, guidata dalla popolarità dell'intrattenimento coreano, ha superato i confini, affascinando il pubblico di tutto il mondo. La presenza di Rowoon sia nel K-pop che nei K-drama ha avuto un ruolo significativo nell'aumentare la portata e l'influenza dell'intrattenimento coreano sulla scena internazionale.



Panorama ha avuto modo di parlare con lui in un'intervista esclusiva.



Piacere di conoscerti, Rowoon. Puoi presentare te stesso e il tuo personaggio ai nostri lettori?

Ciao a tutti. Io sono Rowoon. Jang Shin-yu è un personaggio che vive con la paura e il trauma di non sapere quando morirà a causa della storia di salute della sua famiglia, per cui è una persona ostile che non vuole persone intorno a sé.

Cosa ti ha attirato nel ruolo in "Destined With You"?

Ho visto la parola "solitudine" in Shin-yu, quindi mi sono chiesto come la solitudine che provo io sarebbe stata rappresentata attraverso il personaggio.

Come ti sei preparato per interpretare un personaggio che vive in un'epoca moderna ma la cui vita è profondamente legata a un contesto storico?

Piuttosto che concentrarmi sull'ambientazione storica, ho agito concentrandomi maggiormente sulla storia del drama e sulla vita di quel personaggio. In effetti, la cultura e le usanze di 300 anni fa potevano essere molto diverse da quelle attuali, ma ho pensato che le persone vivessero allo stesso modo, quindi ho cercato di trovare nella sceneggiatura la cultura e le usanze appropriate per quel periodo.

Quali sono state le sfide che hai dovuto affrontare per interpretare questo ruolo in particolare?

Quando ho letto il copione per la prima volta, ho cercato di concentrarmi su "Jang Shin-yu" personaggio. Credo di aver pensato molto a come avrebbe camminato, come avrebbe parlato, quali sarebbero state le sue abitudini e come avrebbe espresso le sue emozioni, dato che non è una persona che le mostra facilmente.

Come descriveresti la chimica tra il tuo personaggio e Cho Bo Ah, la protagonista femminile?

Quello che ho trovato interessante all'inizio del drama è che non si guardano in faccia. L'elemento fantasy è ciò che li unisce e se si presta attenzione alla loro relazione, che cambia da quando sono vicini per necessità, si può notare naturalmente la loro chimica.

Cosa speri che gli spettatori colgano dalla visione di "Destined With You"?

Anch'io sono curioso di saperlo. Voglio sapere cosa proveranno e penseranno gli spettatori del drama dopo aver terminato i 16 episodi.

Come ti sei immedesimato nelle emozioni e nelle esperienze del tuo personaggio?

Penso che la paura della morte sia qualcosa che tutti hanno e che la malattia genetica sia qualcosa di simile a un destino indesiderato. Ho immaginato cosa sarebbe successo a me e ho pensato che il mio personaggio si sarebbe sentito molto solo perché non sarebbe stato in grado di confidarsi con nessuno facilmente e non sarebbe stato consolato da suo padre, che è il membro della famiglia da cui ha sempre voluto essere sostenuto, dicendo solo che deve portare avanti il nome della famiglia. Concentrandomi sulla situazione, mi sono naturalmente immedesimato nella situazione di Shin-yu.

Ci sono state scene o battute specifiche che ti hanno colpito personalmente?

Nella scena della conversazione tra Shin-yu e suo padre, c'è una battuta in cui Shin-yu dice a suo padre che almeno lui dovrebbe capire perché Shin-yu non riesce a dire la parola "amore", e mi sono commosso perché mi sembrava che Shin-yu, che non mostra mai emozioni, stesse dicendo: "Anch'io ho paura, ma mi trattengo!".

Puoi raccontarci qualche momento memorabile delle riprese di "Destined With You"?

Dato che ogni momento con il regista, gli attori e lo staff tecnico è stato davvero piacevole, è davvero difficile sceglierne uno solo. Ma se proprio devo, Shin-yu affronta una crisi nell'ultima parte della serie e spero che non vediate l'ora di vederlo.

In che modo trovi delle somiglianze tra te e il tuo personaggio in "Destined With You"?

Tendo a non cercare le somiglianze. Se provo a cercarle, sono destinato a commettere degli errori, e poi potrei trovare situazioni o battute che sono più facili per le mie emozioni che per il personaggio, quindi ho cercato di enfatizzare con Shin-yu seguendo il copione.

Quali aspetti della personalità o delle esperienze del tuo personaggio differiscono dalla tua vita?

Forse non ho bisogno di temere per la salute della famiglia o per la morte in questo momento? Quindi, sono arrivato a dare più valore alla salute.

Come affronti la possibilità di trovare un terreno comune tra le tue emozioni reali e quelle del tuo personaggio?

Ho cercato di concentrarmi su ogni situazione in modo che contenesse il massimo della "Shin-yu-ness" piuttosto che trovare un terreno comune. Quindi, leggendo la sceneggiatura, mi sono concentrato sulla "Shin-yu-ness" facendo ipotesi e pensando "E se fosse Shin-yu?", e anche nella vita reale di Rowoon, ho fatto così e mi sono concentrato sulla "Shin-yu-ness".

Cosa possono aspettarsi i fan dalla trama unica di "Destined With You"?

Vorrei che si concentrassero sul fatto che si tratta di un mix di generi diversi.

Quali lezioni preziose hai tratto dai tuoi ruoli passati per il tuo nuovo personaggio in "Destined With You"?

Ci sono sicuramente delle cose che imparo recitando, ma credo che tendo a escluderle il più possibile dal lavoro successivo. Anche se le opere sono simili nel genere, dato che i personaggi sono diversi, ogni volta cerco di ripartire dall'inizio.

Puoi darci qualche spoiler su ciò che ti aspetta in futuro?

Ho intenzione di affrontare la mia prossima sfida in modo discreto, calmo e silenzioso.

Un'ultima domanda: se dovessi descriverti in una parola, quale sarebbe?

Un uccello.