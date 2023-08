Piattaforme di streaming. Quali sono, cosa offrono, quanto costano

Nell'era dell'iperconnessione e della tecnologia digitale, il modo in cui consumiamo contenuti audiovisivi è profondamente cambiato. Le piattaforme di streaming hanno rivoluzionato il modo in cui accediamo a film, serie TV, documentari e tanto altro, portando l'intrattenimento direttamente nelle nostre case, dispositivi mobili e schermi digitali. In Italia, questo fenomeno ha raggiunto nuove vette di popolarità negli ultimi anni, con sempre più famiglie e individui che si rivolgono alle piattaforme di streaming per soddisfare le loro esigenze di intrattenimento.





Lo Streaming in Italia: Una Rivoluzione in Cifre

Secondo gli ultimi dati, più del 60% delle famiglie italiane è abbonato a almeno una piattaforma di streaming. Questa tendenza è stata ulteriormente amplificata dalla pandemia globale, che ha spinto molte persone a cercare alternative all'intrattenimento tradizionale. L'aumento dell'accesso a internet ad alta velocità e la proliferazione dei dispositivi mobili hanno creato un terreno fertile per l'esplosione delle piattaforme di streaming, rendendo il consumo di contenuti più comodo e personalizzato che mai. In Italia, l'espansione delle piattaforme di streaming e dei servizi a pagamento riflette il mutamento dei modelli di consumo di contenuti. Le piattaforme stanno diventando sempre più personalizzate, consentendo agli spettatori di selezionare ciò che vogliono guardare, quando lo vogliono e su quale dispositivo preferiscono. Con l'evoluzione della tecnologia e il costante aumento della domanda di intrattenimento digitale, è probabile che il futuro dell'intrattenimento in Italia sarà sempre più orientato verso il digitale, offrendo agli spettatori un'esperienza personalizzata e coinvolgente.





Contenuti Più Consumati in Italia

Nel contesto italiano, alcuni contenuti hanno riscosso particolare successo e attenzione da parte degli spettatori. Le serie TV statunitensi e internazionali sono tra le più consumate, con titoli come "La Casa di Carta", "Stranger Things" e "Game of Thrones" che hanno catturato l'immaginazione del pubblico italiano. Inoltre, i film italiani hanno continuato a godere di una forte presenza, con opere come "Gomorra - La Serie" e "Suburra" che hanno acquisito un seguito significativo. Significativo anche l'incremento di fruizione di contenuti sudcoreani, giapponesi, cinesi e thailandesi. K-drama e BL sono ormai all'ordine del giorno nelle case degli italiani. Tra i titoli che hanno aperto questo nuovo universo televisivo, possiamo inserire serie tv come "Squid Game" e "Crash Landing on You" e film come "Old Boy" e "Parasire". La varietà di gusti degli italiani è rispecchiata anche nella scelta di contenuti per bambini, con programmi come "Paw Patrol", "Peppa Pig" e "Masha e Orso" che hanno dominato il panorama delle piattaforme di streaming.





L'Offerta delle Principali Piattaforme di Streaming



Netflix

Costo: Netflix offre una gamma di piani che variano in base alla qualità dello streaming e al numero di dispositivi che possono accedere contemporaneamente. I piani iniziano da circa €7,99 al mese.

Pro: Netflix vanta una vasta libreria di contenuti, tra cui serie TV originali acclamate, film di ogni genere, documentari coinvolgenti e programmi per bambini. Gli utenti possono scaricare i contenuti per la visione offline e godere di una piattaforma user-friendly.

Contro: L'offerta di contenuti potrebbe variare da regione a regione e alcuni titoli potrebbero essere rimossi dopo un certo periodo.

Amazon Prime Video

Costo: Amazon Prime Video è incluso nell'abbonamento annuale a Amazon Prime, che costa circa €36. È anche possibile sottoscrivere solo Prime Video a circa €4,99 al mese.

Pro: Oltre a una vasta gamma di film e serie TV, Prime Video offre produzioni originali Amazon, nonché la possibilità di noleggiare o acquistare contenuti non inclusi nell'abbonamento.

Contro: L'interfaccia potrebbe risultare meno intuitiva rispetto ad altre piattaforme, e alcuni contenuti premium potrebbero richiedere un costo extra.

Disney+

Costo: Disney+ ha un prezzo di circa €8,99 al mese o €89,90 all'anno.

Pro: La piattaforma è la destinazione ideale per gli amanti dei contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, con una vasta gamma di titoli adatti a tutte le età.

Contro: L'offerta potrebbe risultare meno varia rispetto ad altre piattaforme, specialmente per coloro che cercano contenuti al di fuori del catalogo Disney.

Apple TV+

Costo: Apple TV+ è disponibile a circa €6,99 al mese.

Pro: Sebbene con una libreria più limitata, Apple TV+ si distingue per le sue produzioni originali di alta qualità, che spesso ricevono riconoscimenti e attenzione.

Contro: La libreria attualmente ridotta potrebbe non essere sufficiente per gli utenti che cercano una varietà più ampia di contenuti.

RaiPlay e Mediaset Play

Costo: Entrambe le piattaforme offrono contenuti gratuiti, ma potrebbero includere anche opzioni premium a pagamento.

Pro: Le piattaforme italiane come RaiPlay e Mediaset Play offrono un'ampia gamma di contenuti nazionali, tra cui programmi televisivi, film e produzioni originali.

Contro: La presenza di annunci pubblicitari nelle versioni gratuite potrebbe risultare fastidiosa per alcuni utenti. Inoltre, l'offerta di contenuti internazionali potrebbe essere limitata.

Paramount+

Costo: Paramount+ è disponibile a €7,99 al mese.

Pro: La piattaforma offre una vasta gamma di contenuti provenienti dal vasto universo di Paramount, tra cui film, serie TV e produzioni originali.

Contro: L'offerta potrebbe risultare meno ampia rispetto ad alcune piattaforme concorrenti, con un focus principalmente sui contenuti di Paramount.

Infinity+



Costo: Infinity+ offre un abbonamento a €7,99 al mese.



Pro: Infinity+ è la piattaforma di Mediaset che offre una varietà di contenuti, tra cui film, serie TV, reality show e programmi per bambini.

Contro: L'offerta potrebbe essere meno ampia rispetto ad altre piattaforme, e alcuni utenti potrebbero trovare il prezzo dell'abbonamento relativamente alto.

NOW TV

Costo: NOW TV offre una gamma di pacchetti tematici che variano in base ai contenuti desiderati, con prezzi a partire da circa €14,99 al mese.



Pro: NOW TV offre accesso a diversi canali tematici e offre una varietà di contenuti tra cui film, serie TV, sport e intrattenimento.

Contro: Il costo potrebbe accumularsi se si desiderano diversi pacchetti tematici, e l'offerta potrebbe non essere altrettanto ampia rispetto ad altre piattaforme.





I Servizi a Pagamento: Sky e DAZN

Oltre alle piattaforme di streaming generaliste, ci sono anche servizi a pagamento che si concentrano su contenuti specifici, come sport ed eventi in diretta. Tra i più noti in Italia ci sono Sky e DAZN.

Sky

Costo: Sky offre una varietà di pacchetti con prezzi variabili, a seconda dei contenuti desiderati. I pacchetti includono film, serie TV, sport e altro ancora.



Pro: Sky offre un'ampia gamma di contenuti, tra cui film recenti, serie TV internazionali, eventi sportivi dal vivo e produzioni originali.

Contro: Il costo potrebbe accumularsi se si aggiungono più pacchetti. Alcuni contenuti potrebbero essere disponibili solo con pacchetti aggiuntivi.

DAZN

Costo: DAZN è disponibile a circa €9,99 al mese e offre principalmente contenuti sportivi, inclusi eventi di calcio, boxe, tennis e altro ancora.



Pro: DAZN è una piattaforma ideale per gli appassionati di sport, offrendo accesso a una vasta gamma di eventi sportivi in diretta e in streaming.

Contro: Se non sei un appassionato di sport, l'offerta di contenuti potrebbe non essere così attraente. Inoltre, alcuni eventi sportivi di grande rilievo potrebbero richiedere costi aggiuntivi.





La Scelta dell'Intrattenimento: Una Decisione Personale

Ogni piattaforma di streaming ha i suoi punti di forza e di debolezza, che possono variare a seconda dei gusti e delle preferenze individuali. Alcuni utenti potrebbero preferire un'ampia varietà di contenuti, mentre altri potrebbero essere attratti dalle produzioni originali e dai contenuti di una specifica casa di produzione. Con un'offerta sempre più diversificata, gli utenti possono trovare piattaforme che si adattano perfettamente ai loro interessi e alle loro esigenze di intrattenimento.