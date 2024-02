Paramount presenta In Bloom, cinque corti sulle donne

Paramount ha annunciato la tanto attesa antologia di cortometraggi dedicati alla giustizia sociale, IN BLOOM. I cinque corti faranno il loro debutto in anteprima venerdì 1° marzo su Pluto TV.

In Italia, gli spettatori potranno godere di IN BLOOM sul canale Pluto TV Film venerdì 1° marzo alle 21.30; su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) venerdì 8 marzo alle 23.55 e sabato 9 marzo alle 20.30. Inoltre, a partire dal 14 marzo, IN BLOOM sarà disponibile su Paramount+.

L'antologia sarà accessibile anche attraverso YouTube e sui social media di MTV Shuga.

In vista della Giornata Internazionale della Donna, che si celebra venerdì 8 marzo, questi film unici nel loro genere attraversano paesi, continenti e culture, esplorando le complesse questioni di genere con personaggi in momenti cruciali della loro vita, sia per scelta che per circostanza.

IN BLOOM, prodotto dalla MTV Staying Alive Foundation, da Paramount Global e dalla Bill & Melinda Gates Foundation, presenta storie sorprendenti e trascurate che affrontano una vasta gamma di questioni cruciali come la povertà mestruale, il matrimonio infantile, la violenza di genere, lo stigma dell'HIV, la pianificazione familiare e l'emancipazione economica delle donne. Questa selezione di cortometraggi è stata realizzata da cinque talentuose registe emergenti provenienti da Nigeria, Kenya, India, Stati Uniti e Brasile, che hanno dato voce alle nuove prospettive e promosso conversazioni profonde per smantellare le ingiustizie sistemiche.

I cinque film includono:

"Period": Fay intraprende una lotta per ottenere prodotti mestruali gratuiti, come molte compagne di classe meno fortunate. Diretto da Nicole Teeny, con Yasmina El-Abd.

"Alta": Un padre disperato cerca aiuto per far ragionare la figlia ribelle, ma la situazione prende una svolta inattesa. Diretto da Priyanka Banerjee, con Mazel Vyas.

"Maré": Una madre esausta cerca conforto in una vita tumultuosa. Diretto da Giuliana Monteiro, con Vanessa Giácomo.

"Kifungo": Una giovane lotta con l'accettazione di sé dopo aver scoperto di essere sieropositiva. Diretto da Voline Ogutu, con Brenda Wairimu.

"Aféfé": La vita di un'estetista prende una piega spaventosa quando la suocera malata si trasferisce inaspettatamente. Diretto da Dolapo "LowlaDee" Adeleke, con Folu Storms.

Oltre alle cinque registe, IN BLOOM è prodotto da Georgia Arnold, Richard Chang-Warburton e Sara Piot per MTV Staying Alive. Il finanziamento del film è stato fornito dalla Bill & Melinda Gates Foundation. Questa antologia riflette l'impegno di Paramount nel mettere l'equità di genere al centro delle sue iniziative, un percorso condiviso che l'azienda ha abbracciato da tempo e che ha portato a una maggiore rappresentanza delle donne in ruoli di primo piano nei suoi contenuti.