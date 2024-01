Golden Globe 2024, i premi: vince Oppenheimer, non ce la fa Garrone

L’Italia esce a mani vuote dai Golden Globe 2024: Io capitano di Matteo Garrone non ha vinto come miglior film in lingua straniera. Ha avuto la meglio il film francese, vincitore anche al Festival di Cannes, Anatomia di una caduta. Ma il trionfatore dell’edizione 81 dei Golden Globe, la prima non sotto il verdetto dell’Hollywood Foreign Press Association, scioltasi dopo le accuse di razzismo ed errori etici, è Oppenheimer. Il film di tre ore di Christopher Nolan, dedicato al fisico J. Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica, ha vinto cinque Golden Globe, tra cui il più importante come miglior film drammatico. E poi migliore regia, migliore attore in un film drammatico a Cillian Murphy, migliore attore non protagonista in un film drammatico a Robert Downey Jr., migliore colonna sonora a Ludwig Göransson.

Barbie di Greta Gerwig, che era il film re delle nomination con nove candidature, alla fine porta a casa solo due statuette, così come Povere creature! di Yorgos Lanthimos e Anatomia di una caduta, che vince anche come migliore sceneggiatura.

La commedia sulla bambola della Mattel in chiave femminista conquista il Golden Globe alla migliore canzone con What was I made for? di Billie Eilish O'Connell e Finneas O'Connell e quello al miglior incasso al botteghino, nuova categoria che ha fatto esordio quest’anno, sotto l’egida della Dick Clark Productions che ora possiede e produce i Golden Globe Awards.

Povere creature!, Leone d'oro all'ultima Mostra del cinema di Venezia, è miglior film commedia o musicale e la sua protagonista Emma Stone è migliore attrice: per lei il secondo Golden Globe della carriera tra otto nomination. Precedentemente aveva vinto per La La Land. «Per me questa è una storia d’amore», ha detto l’attrice a proposito della stravagante reinterpretazione del mito di Frankenstein di cui è faro assoluto. «Ma in questo senso: il mio personaggio Bella si innamora della vita stessa piuttosto che di una persona, e accetta il bene e il male in egual misura».

Lily Gladstone, che in Killers of the Flower Moon di Martin Scorcese è la sfortunata compagna di un Leonardo DiCaprio insidioso e letale, ha vinto il Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico. È la prima nativa indiana a raggiungere un simile riconoscimento. Ha aperto il suo intervento con parole pronunciate nella lingua dei Piedi Neri, la tribù a cui appartiene. «Questo premio è per ogni ragazzino là fuori, urbano o nativo, che abbia un sogno, che vede se stesso rappresentato e le nostre storie raccontate da noi stessi con parole nostre, con alleati straordinari».

Emma Stone con il Golden Globe vinto per "Povere creature!" (Foto: Ansa/EPA/Allison Dinner)

Cillian Murphy, al suo primo Golden Globe, è invece alla sesta collaborazione con Nolan. «La prima volta che ho camminato sul set di Chris Nolan sapevo che era diverso», ha detto nel suo discorso di accettazione della statuetta. «Dal livello di rigore, dal livello di concentrazione, dal livello di dedizione, sapevo che ero nelle mani di un regista visionario».

Robert Downey Jr. ha subito scherzato così sul palco del Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills: «Ho preso un betabloccante quindi sarà un gioco da ragazzi». E poi: «La gente è venuta da me fin dall’estate dicendo che ero, cito, “irriconoscibilmente sottile” come Leonard Strauss. Ai miei colleghi candidati: non facciamo finta che questo sia un complimento».

Nolan, alla sesta nomination ai Golden Globe, ha vinto la sua prima statuetta. Per lui, però, era la seconda volta sul palco della cerimonia di premiazione: nel 2009 aveva accettato il Golden Globe postumo di Heath Ledger come miglior attore non protagonista ne Il Cavaliere oscuro. «Allora fu complicato e impegnativo per me», ha detto il regista.

Gioia anche per Paul Giamatti, non nuovo a simili emozioni: è la sua terza vittoria dopo le statuette vinte nel 2009 per John Adams e nel 2011 per La versione di Barney. Ora ha vinto come miglior attore in un musical o in una commedia per la sua interpretazione in The Holdovers - Lezioni di vita, in cui è un professore scontroso, solitario e tutt’altro che affascinante: «Sicuramente questa è la prima volta che questo premio viene assegnato a un attore che ha interpretato un uomo che puzza di pesce», ha scherzato accettando il premio.

Sul fronte televisivo, invece, le serie vincitrici sono Succession, migliore serie drammatica, e The Bear, migliore serie tv musicale o commedia. Succession era forte di nove nomination e ha portato a casa ben quattro premi.

Ecco la lista completa dei Golden Globe 2024.

Premi per il cinema

Miglior film drammatico

Oppenheimer di Christopher Nolan

Miglior film commedia o musicale

Povere creature! (Poor things) di Yorgos Lanthimos

Miglior regista

Christopher Nolan per Oppenheimer

Migliore attrice in un film drammatico

Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon

Migliore attore in un film drammatico

Cillian Murphy per Oppenheimer

Migliore attrice in un film commedia o musicale

Emma Stone per Povere creature! (Poor things)

Migliore attore in un film commedia o musicale

Paul Giamatti per The Holdovers – Lezioni di vita

Migliore attrice non protagonista

Da’Vine Joy Randolph per The Holdovers - Lezioni di vita

Migliore attore non protagonista

Robert Downey Jr. per Oppenheimer

Miglior film in lingua straniera

Anatomia di una caduta di Justine Triet (Francia)

Miglior film d'animazione

Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki

Migliore sceneggiatura

Justine Triet e Arthur Harari per Anatomia di una caduta

Migliore colonna sonora originale

Ludwig Göransson per Oppenheimer

Migliore canzone originale

What was I made for?, Billie Eilish & Finneas (Barbie)

Miglior successo al botteghino

Barbie di Greta Gerwig





Premi per la televisione

Miglior serie drammatica

Succession

Miglior attrice in una serie drammatica

Sarah Snook per Succession

Migliore attore in una serie drammatica

Kieran Culkin per Succession

Miglior serie commedia o musicale

The Bear



Migliore attrice in una serie commedia o musicale

Ayo Edebiri per The Bear

Migliore attore in una serie commedia o musicale

Jeremy Allen White per The Bear

Miglior miniserie, serie antologica o film televisivo

Lo scontro

Migliore attrice in una miniserie, serie antologica o film televisivo

Ali Wong per Lo scontro

Migliore attore in una miniserie, serie antologica o film televisivo

Steven Yeun per Lo scontro

Migliore attrice non protagonista in televisione

Elizabeth Debicki per The Crown

Migliore attore non protagonista in televisione

Matthew Macfadyen per Succession

Miglior cabarettista in televisione

Ricky Gervais - Ricky Gervais: Armageddon