Tradimenti, vendetta e un salto nel futuro: il K-Drama «Marry My Husband» conquista l'Italia

"Marry My Husband" è un K-drama fantasy ambientato in un ambiente lavorativo in cui la narrazione evolve in modo accattivante nel personaggio principale femminile (interpretato da Park Min-young), che passa da un ruolo apparentemente timido a uno che trasuda emancipazione. Niente di nuovo, naturalmente. Soprattutto se si aggiungono al mix una falsa migliore amica, un fidanzato doppiogiochista e traditore e un capo sexy; nonostante la mancanza di una solida premessa, "Marry My Husband” sta trionfando nel rating di tutto il mondo posizionandosi come una fonte di grande intrattenimento. Il tutto è dovuto, cin gran parte, al fascino dell'interazione dinamica dei personaggi e a una narrazione che prende continue svolte inaspettate.



Studio Dragon si pone come faro di eccellenza nella creazione di questo drama coreano, fissando uno standard ineguagliabile per la narrazione accattivante e la vivacità delle riprese. Con un curriculum che parla da solo, lo studio ha costantemente prodotto una serie di drama coreani che riscuotono successo tra il pubblico locale e catturano i cuori degli spettatori di tutto il mondo.

Nella più recente puntata del drama, composto da 16 episodi, lo spettatore ha assistito a un doppio colpo, che ha mostrato la rivincita sull'infido fidanzato di Ji-won, Park Min-hwan (interpretato da Lee Yi-kyung), e sulla sua migliore amica, Jung Soo-min (interpretata da Song Ha-yoon), di cui un tempo si fidava. Nel corso della trama, Kang Ji-won, interpretata da Park Min-young, si trova ad affrontare la sfida di alterare il suo destino dopo, morta a causa di un incidente provocato proprio dalla coppia di cui si fidava, è stata trasportata indietro nel tempo di un decennio. Un gioco in cui le fila del fato si intrecciano, strappano e ricollegano, offrendo un'opportunità imprevista a Ji-won: rifarsi una vita dopo la sua morte prematura e vendicarsi di Min-hwan e Soo-min. Le complessità della nuova vita di Ji-won sono accompagnate da una serie di vincoli, che la costringono a fare in modo che Soo-min prenda il suo posto come promessa sposa di Min-hwan per evitare la sua tragica fine. Nonostante le premesse apparentemente scarne, il drama è riuscito a mantenere il suo livello di intrattenimento mentre Ji-won si destreggia tra le complessità del fingere di essere ancora la compagna di Min-hwan e l'amica di Soo-min, orchestrando sottilmente che la loro relazione nasca prima del previsto. Il viaggio in solitaria di Ji-won prende una piega inaspettata quando scopre che anche il suo enigmatico collega e superiore, Ji-hyuk, interpretato da Na In Woo, è un viaggiatore del tempo proveniente dal futuro. Ji-hyuk non solo è a conoscenza del destino di Ji-won, ma ha persino partecipato al suo funerale nel passato. Il dramma prende una piega ingegnosa quando il filo rosso del destino si intreccia con la musica dei BTS, utilizzando le iconiche canzoni del gruppo per collegare vari elementi della trama.

La rivelazione del segreto condiviso da Ji-won e Ji-hyuk avviene infatti durante una pausa sul tetto dell'ufficio, dove i due si confidano le loro canzoni preferite dei BTS, tra cui "Dynamite" e "Spring Day", che sono ancora lontane dal raggiungere le classifiche poiché pubblicate nel “futuro” già vissuto dai due protagonisti in un gioco in cui i BTS diventano coloro che intrecciano gli intricati fili del destino di Ji-won e Ji-hyuk. L'idea geniale di incorporare le iconiche uscite musicali del gruppo per intrecciare i dettagli narrativi è brillante e porta il dramma a nuovi livelli. Ji-won emerge come una protagonista facile da seguire, mentre Ji-hyuk aggiunge intensità come un'irresistibile controparte romantica.

Tuttavia, la suspense maggiore risiede nel destino di Ji-hyuk. Come Ji-won, ha dovuto affrontare una morte prematura per essere magicamente trasportato nel passato. Tuttavia, egli nasconde questo fatto a Ji-won, sollevando domande sul suo destino. Mentre Ji-won cerca infatti di cambiare il suo futuro trasferendo il suo destino a Soo-min, il percorso di Ji-hyuk rimane incerto. Nonostante si concentri sul salvataggio di Ji-won, sembra che il personaggio si sia ormai rassegnato al suo imminente destino, aggiungendo un livello toccante alla trama in corso.

Mentre il drama continua a tessere il suo intricato intreccio di personaggi e colpi di scena, gli spettatori rimangono con il fiato sospeso e attendono con ansia la risoluzione di questi destini intrecciati all'interno di "Marry My Husband".



Panorama.it ha parlato in esclusiva con Park Min-young e Na In Woo.





Park Min-young

(Studio Dragon)





Congratulazioni per il tuo nuovo drama. Dal tuo punto di vista, vorrei sapere come descriveresti il tuo personaggio?

Ho interpretato il ruolo di "Kang Ji-won", una donna a cui è stata diagnosticata una malattia terminale e che è stata uccisa dal marito e dalla sua migliore amica, ma a cui è stata data una seconda possibilità di vita e che è riuscita a prendere in mano il proprio destino.

Interpreti un ruolo molto intenso di una donna innamorata, tradita, che scopre una malattia terribile. Com'è stato il processo di preparazione al personaggio?

Innanzitutto, per far sì che gli spettatori si godano il drama, devono essere coinvolti emotivamente fin dall'inizio. Per questo motivo, mi sono deliberatamente trattenuta un po' per rappresentare il periodo in cui Kang Ji-won era malata di cancro. Questo ha comportato cambiamenti esterni, come la dieta, e interni, creando occhi vuoti che potessero rappresentare la fugacità della vita. Dopo il ritorno in vita di Ji-won, mi sono sforzata di infondere la timidezza del personaggio originale con una certa sicurezza ed energia che solo una seconda vita può dare. Spero che la differenza si noti.

Poi hai una seconda possibilità: che atteggiamento mentale hai applicato per passare dalla recitazione alla tua "seconda vita"?

Ho semplicemente pensato: "Sono più me stesso quando recito, e devo restituire ai miei fan e a coloro che mi amano e credono nel mio lavoro di attrice", ed è quello che ho fatto.

Qual è stata la parte più impegnativa e più divertente da girare?

Sono stati otto mesi in cui ho fatto più di quanto pensassi possibile. Ogni momento era una sfida, un compito, una missione. È stata una battaglia con me stessa.

Se dovessi descrivere il drama in una sola parola, quale sarebbe e perché?



Seconda possibilità. Tutti commettono errori, ma se viene data loro la possibilità, una persona saggia li coglie, li corregge e li migliora. È anche un filo conduttore del mio lavoro.









Na In Woo

(Studio Dragon)





Congratulazioni per il tuo nuovo drama. Dal tuo punto di vista, vorrei sapere come descriveresti il tuo personaggio?



Interpreto Yoo Ji-hyuk, un uomo apparentemente impeccabile che ama una sola donna. È una spalla affidabile per Kang Ji-won mentre lei prepara la sua vendetta.

Potremmo dire che il tuo personaggio è l'uomo perfetto, un moderno principe azzurro. Ma ha un segreto. Come hai affrontato il tuo ruolo?

L'ho affrontato pensando molto a cosa avrei fatto in una situazione in cui dovevo nascondere la mia identità e a cosa avrebbero pensato gli altri.

Leggendo la sceneggiatura e interpretando Yoo Ji-hyuk, hai riscontrato delle somiglianze tra te e il tuo personaggio?

Penso che ci siano delle somiglianze in termini di dolcezza e di un lato sorprendentemente "duro". Il nostro è un drama molto realistico, ma presenta anche elementi di fantasia oltre a quelli drammatici, quindi credo che i personaggi e gli attori reali abbiano molte somiglianze e al contempo molte differenze.

Qual è stata la parte più impegnativa e quella più divertente da girare?

Yoo Ji-hyuk è un personaggio con un segreto, ed è stato difficile nascondere questo segreto agli spettatori e inserire una sottotrama.

Se dovessi descrivere il drama in una parola, quale sarebbe e perché?



Dopamina. Si può letteralmente sentire la scarica di dopamina mentre si guarda il nostro drama.