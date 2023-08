Blanca 2: le prime immagini della seconda stagione della serie con la Giannetta

Il conto alla rovescia è cominciato: giovedì 5 ottobre debutterà su Rai1 la seconda stagione di Blanca, la serie con Maria Chiara Giannetta che ha sbancato gli ascolti imponendosi come uno dei fenomeni delle ultime stagioni televisive. «Sarà una bomba», ha anticipato l'attrice commentando le prime immagini della fiction, mostrate per la prima volta poche settimane fa al Giffoni Film Festival. Al commissariato San Teodoro di Genova, questa volta la protagonista non sarà più una stagista ma una consulente ufficiale della Polizia: il lavoro la impegna molto e dovrà trovare nuovi stratagemmi per cavarsela e continuare la sua “lotta” per dimostrare di poter vivere una vita normale. Nonostante sia non vedente da quando ha 12 anni, la ragazza - accompagnata dall'inseparabile cane Linneo - riesce sempre a dare un contributo originale alle indagini: è cieca, ma grazie alle sue capacità nel décodage riesce sempre a captare nelle telefonate e nelle intercettazioni suoni e rumori che sfuggono ad un udito meno sviluppato del suo.





Blanca 2, le novità della serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno

La seconda stagione di Blanca sarà l’occasione per entrare ancora di più nel suo mondo. Nelle sei nuove serate verranno fuori molti lati inaspettati sulla sua famiglia, che porteranno sconvolgimenti nella sua vita e in quella di chi le sta vicino. Ora che è diventata a tutti gli effetti consulente della Polizia, si trova ad affrontare anche sul lavoro nuove e difficili sfide, che la porteranno ancora una volta ad essere protagonista delle indagini al commissariato San Teodoro. Con lei ci saranno i compagni di avventura amatissimi dal pubblico: la fedele Linneo, Lucia (Sara Ciocca), che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca, l’amica Stella (Federica Cacciola), l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno), che farà ingelosire Blanca con una nuova fiamma che viene dal passato, il commissario Bacigalupo (Enzo Paci) e anche Sebastiano (Pier Paolo Spollon), di cui scopriremo nuovi lati inediti. Ma non mancheranno anche personaggi nuovi che costringeranno Blanca a fare i conti con il suo passato e a decidere chi vuole essere. «Blanca mi era entrata dentro sin dalla prima stagione: mi ha insegnato tanto, a non arrendermi, a superare i limiti. I limiti esistono, ma non dobbiamo fermarci prima di conoscerli, dobbiamo toccarli e poi magari superarli», racconta Maria Chiara Giannetta.

Le anticipazioni della fiction di Rai1 in onda dal 5 ottobre

Oltre che sui casi d’indagine, i protagonisti di Blanca 2 - una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi, scritta da Francesco Arlanch e Mario Ruggeri - saranno impegnati su un altro fronte: la Polizia di Genova sarà infatti colpita da una serie di esplosioni in diversi punti della città. L’attentatore che si cela dietro questi attacchi si dimostra interessato a Blanca, tanto da voler comunicare esclusivamente con lei. Emergeranno così molti segreti inaspettati sulla sua famiglia, forse ancora più sconvolgenti di quelli legati alla morte della sorella. Blanca imparerà così che le persone vicine a volte si prendono pezzi di cuore e se li portano via, lontano, senza darci la possibilità di proteggerci. Ma comprenderà che solo accettando questo rischio potrà godere appieno della vita.