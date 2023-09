Nove Racconta: Ares Gate. La Fabbrica delle Illusioni

In prima tv assoluta per il ciclo Nove Racconta, arriva il documentario inchiesta “ARES GATE: LA FABBRICA DELLE ILLUSIONI”, incentrato sul caso scottante che riguarda lo strano suicidio del regista e sceneggiatore Teodosio Losito e la successiva bancarotta della casa di produzione Ares Film. In onda giovedì 28 settembre alle 21:25 sul Nove e disponibile su discovery+.

Losito viene trovato senza vita l’8 gennaio 2019 nel bagno della sua splendida villa di Zagarolo, alle porte della Capitale. A fare la macabra scoperta è l'ex compagno Alberto Tarallo, l’uomo a capo della società Ares Film che ha prodotto tutte le fiction scritte e dirette da Losito. I due in quindici anni hanno firmato grandi successi che hanno lanciato la carriera di attori come Gabriel Garko e Manuela Arcuri. Ma perché Teodosio Losito ha deciso di togliersi la vita?

Il documentario svela parti inedite di un intrigo che sta ancora scuotendo il mondo dello spettacolo e che intreccia vicende giudiziarie a strascichi mediatici di un'inchiesta che sui media è stata ribattezzata Ares Gate.

“ARES GATE – LA FABBRICA DELLE ILLUSIONI”(1x90’) è una produzione Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery, per la regia di Alessandro Galluzzi. Autori: Giovanni Filippetto, Laura Fiorini e Matteo Billi.