Ahn Bo-hyun: «Amore per me è famiglia»

Ahn Bo-hyun ha raggiunto il successo grazie all'acclamato K-drama "Itaewon Class". In questa appassionante serie, Ahn Bo-hyun ha interpretato il ruolo di Jang Geun-won, un chaebol di seconda generazione con un'aura di arroganza e di presunzione senza precedenti. Nonostante la natura antagonistica del personaggio, l'accattivante interpretazione di Ahn Bo-hyun ha dato spessore al personaggio di Jang Geun-won, rendendolo un nemico memorabile e disprezzato dal pubblico al punto di colpire dritto nei cuori degli spettatori. La sua solida presenza sullo schermo e le sue abilità recitative hanno entusiasmato e al tempo stesso fatto infuriare gli spettatori, dimostrando che Ahn Bo-hyun è molto più di un semplice bel faccino.

Ahn Bo-hyun è l'uomo del momento. Lo sappiamo tutti. La notizia della sua relazione con Jisoo delle Blackpink ha fatto il giro del mondo, aprendo un nuovo capitolo in cui le relazioni tra artisti sudcoreani sono la nuova normalità.

Dopo la sua performance di successo in "Itaewon Class", Ahn Bo-hyun è stato scelto come personaggio chiave nell'attesissimo adattamento televisivo del popolare webtoon "Yumi's Cells". In questo drama innovativo ha interpretato Woong, conquistando ulteriormente i fan di tutte le età. Potremmo citare molte opere che hanno consolidato il nome di Ahn Bo-hyun nell'universo dei drama coreani. "My Name", "Military Prosecutor Doberman" e persino il reality show "Young Actors' Retreat" hanno dimostrato la versatilità e il buon cuore di questo giovane attore.

"See You in My 19th Life" è il progetto più recente di Ahn Bo-hyun. In questo avvincente drama, creato dal rinomato Studio Dragon, Ahn Bo-hyun interpreta Moon Seo-ha, una figura complessa come la trama stessa. Moon Seo-ha si ritrova intrappolato in un misterioso loop temporale che attraversa numerose vite, portandolo in un viaggio alla scoperta di sé e dell'amore attraverso varie epoche. L'interpretazione di Moon Seo-ha da parte di Ahn Bo-hyun in "See You in My 19th Life" è a dir poco brillante. La complessità del personaggio richiedeva un tocco delicato e Ahn Bo-hyun sa bilanciare sapientemente gli strati di emozioni, lasciando il pubblico a bocca aperta per la sua interpretazione. Le sue straordinarie capacità recitative gli permettono di suscitare empatia e simpatia per un personaggio alle prese con le continue sfide della vita. "See You in My 19th Life" esemplifica il genio creativo di Ahn Bo-hyun e di Studio Dragon. La passione della casa di produzione per la creazione di narrazioni affascinanti e per la realizzazione di drama di alta qualità è complementare alla dedizione di Ahn Bo-hyun per la sua professione. I due hanno costruito una storia che fa leva sulle corde del cuore, catturando al contempo l'essenza della narrazione dei K-drama.

Panorama.it ha intervistato Ahn Bo-hyun in esclusiva.





Piacere di conoscerti e grazie per il tempo che ci dedichi. Puoi presentarti ai nostri lettori?

Ciao, sono Ahn Bo-hyun, interpreto il ruolo di Moon Seo-ha in "See You in My 19th Life". Un saluto a tutti i lettori e fan italiani!

Interpreti il ruolo di Moon Seo-ha in "See You in My 19th Life". Puoi dirci qualcosa di più su questo ruolo e su come ti sei preparato?

Moon Seo-ha è un personaggio che porta le cicatrici di un traumatico incidente d'auto avvenuto durante l'infanzia, ma che cerca di superarne l'impatto. Mantiene un senso di distacco e nasconde le sue emozioni agli altri, ma conserva i ricordi del suo primo amore perduto. Tuttavia, quando incontra Ban Ji-eum, subisce una graduale trasformazione del suo stato emotivo. Prima delle riprese, desideravo che questo ruolo fosse in contrasto con il mio ultimo ruolo, che era un personaggio forte e duro, quindi ho provato a perdere peso e a cambiare acconciatura, oltre ad altri tentativi estetici. Per capire meglio il personaggio, ho fatto riferimento al webtoon originale e ho cercato di rimanere fedele alla sceneggiatura.

Moon Seo-ha è profondamente segnato dall'amore. Qual è stata la parte più impegnativa per entrare nel personaggio e quale quella più divertente?

Il personaggio di Moon Seo-ha non si esprime molto e organizza i suoi pensieri e le sue emozioni solo in acqua. Per questo ho dovuto girare a lungo sott'acqua. Non ero abituato a girare in acqua, ma ho perseverato, sperando di riuscire a trasmettere il suo stato emotivo attraverso lo schermo. Nonostante le sfide, è stato fantastico poter mostrare nuove emozioni e nuove espressioni agli spettatori e ai fan.

L'amore e il dolore di perdere qualcuno. Nell'interpretare questo ruolo, credo che tu abbia dovuto riflettere molto su questo sentimento. Come descriveresti l'amore - dal punto di vista di Anh Bo-hyun - e se dovessi associarlo a una sola parola, quale sceglieresti?

È difficile da descrivere, ma per dire l'amore in una sola parola, sarebbe "famiglia" o "lacrime".

Nella tua carriera hai interpretato molti ruoli diversi. Qual è stato il più memorabile per te e perché?

Fino ad ora ho partecipato a molti lavori e interpretato diversi personaggi e ogni esperienza è stata preziosa e di grande valore. Tuttavia, la più memorabile è il mio primo ruolo da protagonista in "Military Prosecutor Doberman". All'inizio mi sentivo in dubbio se fossi in grado di recitare bene, ma man mano che portavo a termine il progetto, ho potuto constatare la mia crescita come attore. Il sostegno e gli apprezzamenti, come "Ci è piaciuto molto, ben fatto!", da parte degli spettatori e di chi mi circondava, mi hanno reso orgoglioso e soddisfatto.

C'è un genere o un ruolo che ti piacerebbe sperimentare?

A differenza di interpretare sempre personaggi in cui posso eccellere, preferisco sfidare me stesso con temi e personaggi nuovi rispetto ai lavori precedenti, che mi permettano di mostrare un lato diverso di Ahn Bo-hyun. Cerco sempre di dare il meglio di me in ogni lavoro e personaggio.