In arrivo su Netflix la serie tv che racconta la vita di Rocco Siffredi

Netflix annuncia l’uscita di SUPERSEX, produzione originale in sette episodi che ripercorre la vita di Rocco Siffredi. La serie, la cui uscita è prevista per il prossimo 6 marzo 2024, promette di condurre lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso la storia e le sfaccettature di uno degli attori più iconici dell'industria per adulti.

La mente creativa dietro il progetto è Francesca Manieri, mentre la regia dei sette episodi è affidata a un trio di talenti: Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. A vestire i panni di Siffredi è invece Alessandro Borghi, mentre Jasmine Trinca dà vita a Lucia, un personaggio femminile di finzione che rappresenta la sintesi delle molte donne che hanno incrociato la vita di Rocco. Adriano Giannini interpreta Tommaso, il fratellastro di Rocco, mentre Saul Nanni veste i panni di Rocco ragazzo, permettendo così alla serie di esplorare le radici del personaggio.

Liberamente ispirata alla vita del celebre attore per adulti, la serie racconta aspetti intimi e personali di Rocco Siffredi, dalla sua infanzia fino alle vette della sua fama internazionale. Il racconto tocca temi cruciali, come la sua famiglia, le origini, e il complesso rapporto con l'amore, svelando come e perché un giovane qualunque si sia trasformato nella leggenda: la pornostar più famosa del mondo.