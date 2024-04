Thom Yorke brilla nella colonna sonora di Confidenza

Che Thom Yorke sappia cogliere l'essenza delle pellicole per cui scrive la colonna sonora si era capito qualche anno fa in occasione del remake di Suspiria a cura di Luca Guadagnino. Questa volta la soundtrack "tailor made" del frontman dei Radiohead e degli Smile accompagna le immagini di Confidenza il film di Daniele Luchetti basato sull'omomimo romanzo di Domenico Starnone.

La colonna sonora è stata prodotta da Sam Petts-Davies (Suspiria, The Smile Wall Of Eyes), e vede Petts-Davies e Yorke interagire con la London Contemporary Orchestra e un ensemble jazz che comprende Robert Stillman e Tom Skinner dei The Smile. Ma oltre i dettagli e le informazioni tecniche, c'è la musica che inizia con il loop dolcemente ripetitivo di The Big City, un pezzo strumentale minimal ma molto intenso grazie al saliscendi degli archi. Knife Edge è il tipo di ballad in cui Yorke eccelle senza rivali per la capacità di mantenere intatta la tensione emozionale giocando su dinamiche vocali e musicali quasi impercettibili.

Si procede tra suoni dilati (Secret Clarinet), sprazzi di jazz (Letting Down Gently) e un'altra traccia pregevole come Prize Giving, riuscita e intrigante fusione di jazz orchestrale. Il resto musica è per film che probabilmente acquista ancora più valore se ascoltata in sincrono con le immagini alle immagini (vedi Nosebleed Nuptials e On the Ledge). Si chiude con On the ledge, jazz caotico e quasi noise. Un lampo alla John Zorn...

Thom Yorke – Knife Edge (Official Video – taken from Confidenza official soundtrack) Taken from the forthcoming Confidenza official soundtrack, out 26 April on XL Recordings. Listen and Pre-order vinyl here: ...