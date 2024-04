A tu per tu con i The Boyz

Dal loro debutto nel 2017, i The Boyz hanno dimostrato la loro versatilità e il loro talento al pubblico di tutto il mondo. Il gruppo di 11 membri, composto da Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, Q, Juhaknyeon, Sunwoo ed Eric, è ora una potenza consolidata nell'industria K-pop. Sanno come giocare secondo le regole e le infrangono sfidando la routine e mostrando ai loro fan sparsi in tutto il mondo che possono facilmente vestire panni dicersi e calarsi in ogni tipo di concept.

Con questo nuovo capitolo che segna la fine della trilogia PHANTASY, i The Boyz sono pronti a fare un ulteriore passo avanti nel grande gioco del K-pop. Nectar, la title track del loro ultimo album [PHANTASY] Pt. 3 Love Letter, è un singolo sentimentale che risuona come un modo commovente per guidare i The B (il loro nome fandom) in una nuova era.

Panorama.it ha parlato con loro.







Grazie per essere qui. Iniziamo subito a parlare della vostra musica. Questa è la fine della serie PHANTASY. Come vi sentite?

Sangyeon : Mi sento bene. Sono contento che abbiamo mostrato vari lati di noi stessi e abbiamo fatto un altro passo in avanti.

Q : Questo è l'ultimo album della trilogia PHANTASY, ma è stato così bello incontrare spesso i The B, e speriamo di avere presto un nuovo comback con un nuovo look.

Juhaknyeon : Dolceamaro. Mi sento triste che non abbiamo potuto mostrare di più.

In che modo "Nectar" riflette il tema generale della serie PHANTASY? E potreste spiegarci il significato della title track 'Nectar' nel contesto dell'album?

Sangyeon : Nectar è una canzone sulla nostra gioventù.

Q : Mostra il lato maschile dei The Boyz finora e riflette il tema di andare avanti e superare gli ostacoli.

Juhaknyeon : Nectar è una raccolta di ricordi di come sono stati i The Boyz fino ad ora. Mentre filmavamo era come essere in un film che ripercorreva i ricordi, i momenti e le sensazioni di quando abbiamo iniziato a lavorare insieme come gruppo.

Voglio approfondire un po' l'album. Cosa ha ispirato la transizione dall'eccitazione di "Christmas In August" al dolore della separazione in "Love Letter"?

Q : Ci sono molte fantasie diverse, e volevamo mostrare la varietà di esse, quindi abbiamo deciso di mostrarle in tre mondi differenti.

Juhaknyeon : La trilogia PHANTASY stessa ha lo scopo di mostrare fantasie diverse, quindi abbiamo cercato di mostrare sfaccettature differenti.

In che modo "Hurt Me Less" contribuisce all'arco narrativo della serie PHANTASY?

Sangyeon : Il sottotitolo di "Hurt me less" è "dolore dell'illusione". Rendendoci conto che il dolore che abbiamo provato era in realtà "dolore da illusione" e ci siamo spostati verso il futuro ideale, il "nettare".

Juhaknyeon : Penso che sia una canzone in grado di offrire la possibilità di cogliere l'occasione di tirare dun respiro pronfondo ripensando alla trilogia di PHANTASY.

Sangyeon, Younghoon, New, Q, e Eric: voi avete contribuito al testo di "Dear". Quali emozioni sperate che i fan provino mentre ascoltano questa canzone?

Eric : Il testo di "Dear" è una lettera da parte dei The Boyz ai The B, quindi spero che i The B iescano a sentire tutto quello che vogluamo trasmettere loro nella canzone e si rendano conto che sono amati e che per noi sono tutti così preziosi.

New : Abbiamo scritto questa canzone pensando ai nostri fan, quindi sarebbe bello se potessero pensarla come una vera e propria lettera!

Younghoon : Vorrei che gli ascoltatori la pensassero come una calda lettera dai The Boyz per i The B.

In che modo [PHANTASY] Pt.3 Love Letter mostra la crescita e l'evoluzione dei The Boyz come artisti?

Eric : Dimostra ancora una volta la diversità dei The Boyz attraverso una vasta gamma di spettri e range musicali!

New : Penso che siamo stati in grado di mostrare i vari generi della serie PHANTASY, e spero che voi possiate vedere l'ampia gamma di musicalità e crescita di noi The Boyz.

Younghoon : Penso che questo album sia per i ricordi del passato e del nostro futuro.

Quali temi o messaggi sperate che i fan raccolgano dall'ascolto di [PHANTASY] Pt.3 Love Letter?

Eric : L'amore è dolce ma a volte fa male, è naturale e spero che voi vi amiate più di chiunque altro.

New : Il messaggio è quello di correre verso i vostri ideali, non vedo l'ora di vedere i sogni dei The Boyz sbocciare in futuro.

Younghoon : Spero che colgano il messaggio con cui diciamo grazie ai The B.

Qual è l'interazione con i fan più toccante che avete sperimentato di recente?

Eric : Sono rimasto davvero toccato dagli applausi dei The B durante il nostro recente concerto in Giappone, soprattutto perché la nostra nuova canzone "Nectar" era appena stata pubblicata ed era la prima volta che eseguivamo "Nectar" in Giappone, ma gli applausi erano così forti e chiari che mi sono sentito felice e commosso durante l'intera performance.

New : Il tifo per "Nectar" è stato molto toccante, e mi ha fatto capire che non ci stavamo solo preparando per il palco, ma che stavamo comunicando musicalmente con i nostri fan, ed ero così grato.

Younghoon : È stato così carino e bello vedere i The B fare il tifo così duramente durante una trasmissione musicale. Siamo più felici quando siamo insieme e ci divertiamo così tanto.

Parlando dei vostri fan. Secondo voi chi di voi è il migliore nel fan service durante le esibizioni?

Jacob : Penso che tutti i membri siano bravi nel fanservice nel loro stile (ride) ma se dovessi scegliere, direi Eric perché è così energico e dà così tanto amore ai fan!

Kevin : Tutti i membri sono bravi nel fa service in modi diversi e in punti diversi, poiché ognuno di loro ha personalità diverse. Come qualcuno che è stato a concerti come fan di molti artisti, so quanto i The B amino ogni singolo momento dei nostri concerti, quindi vogliamo prenderci cura dei The B e farli divertire!

Come avete festeggiato con i vostri fan dopo l'uscita di [PHANTASY] Pt.3 Love Letter?

Jacob : Prima di tutto, abbiamo celebrato l'album durante il nostro comeback show dal vivo, e abbiamo continuato a festeggiare mentre incontravamo i The B's durante i nostri programmi, e abbiamo anche preparato un negozio pop-up, quindi penso che i The B saranno in grado di chiudere bene il capitolo PHANTASY!

Kevin : È stato bello sentire la risposta entusiasta dei The B al video musicale e vedere i ricordi di ogni fan.

Puoi condividere le sfide che avete affrontato mentre lavoravate alla serie PHANTASY?

Juyeon : Gli album sono stati pubblicati in un breve periodo di tempo, quindi il programma delle riprese era stretto, il che era fisicamente impegnativo.

Sunwoo : È stato un po' difficile mostrare vari concept in breve tempo, ma penso che sia stata anche un'esperienza divertente.

Ritrai un concetto molto vasto ma con stili diversi che vi rendono unici nelle vostre differenze. Qual è il punto chiave del vostro stile per questo comeback che i vostri fan dovrebbero tenere d'occhio?

Hyunjae : L'energia sentimentale e maschia dei Boyz.

Juyeon : Per favore prestate attenzione al trucco e agli abiti che utilizziamo per mostrare la nostra parte emotiva.

Potreste condividere un momento memorabile del dietro le quinte mentre vi preparavate per [PHANTASY] Pt.3 Love Letter?

Hyunjae : Andare a Jeju Island per girare un video musicale e visitare i ristoranti lì!

Juyeon : Nella scena in cui stavamo correndo per il campo, ho dovuto correre energicamente, ma era così difficile che la mia faccia era distorta, quindi era divertente.

Sunwoo : C'è stata una scena in cui abbiamo girato un video musicale sull'isola di Jeju indossando abiti bianchi e con in mano i fiori, e mi sentivo come uno sposo.

Se doveste scegliere un momento memorabile della vostra carriera fino ad ora, quale sarebbe?

Jacob : Ce ne sono così tanti, ma penso che sia la prima classifica #1 che abbiamo vinto, non potevo crederci ed ero così grato!

Kevin : Il mio momento preferito è stato quando la mia famiglia a Vancouver mi ha visto nello spettacolo a Los Angeles ed è stata la prima volta che mi hanno visto in uno show dal vivo.

Saremo mai in grado di vedere The Boyz in Italia?

Jacob : Vogliamo andare ovunque siano i The B, quindi se ci inviti, ci piacerebbe venire in Italia!

Kevin : Ci piacerebbe molto! Abbiamo visto molti post dei nostri fan in Italia su Fan Cafe e sui social media, e ci piacerebbe vedere il bellissimo paesaggio italiano!

Chi sono i The Boyz adesso?

Hyunjae : Un gruppo sempre pieno di ragazzi.

Juyeon : Ragazzi con infinite possibilità.