Madonna il nuovo show è un greatest hits dal vivo. La scaletta

Alla fine il primo show del nuovo tour di Madonna è andato in scena. Dopo vari rinvii per motivi di salute la popstar che ha cambiato per sempre le regole del music business mainstream ha aperto a Londra il suo Celebration World Tour, che passerà da Milano il 23 e il 25 novembre.Un concerto spettacolare che attraversa tutti i decenni della sua carriera e con una scaletta infinita: più di trenta brani, alcuni nella loro interezza, altri solo accennati. Vediamo quali.

Nothing really matters

Everybody (con citazione di Where's the party)

Into the groove (che contiene anche Into the Hollywood Groove)

Burning up

Open your Heart

Holiday (che contiene la citazione di I want your love degli Chic)

The Storm (con citazione di In this Life)

Live to tell

The Ritual (con frammenti di Girl Gone Wild)

Like a prayer

Erotica (citazione di Papa don't preach)

Justify my love (con Gangsta di Kehlani)

Fever (Eddie Cooley)

Hung up

Bad Girl

Vogue

Human nature

Crazy for you

Die another day

Don't tell me

Mother and father

I will survive (Gloria Gaynor)

La isla bonita

Don't cry for me Argentina (Andrew Lloyd Webber)

Bedtime stories

Ray of light

Rain