Il Toc Toc di Marco Ligabue

In occasione della Giornata Mondiale dedicata alla Terra, Marco Ligabue pubblica TOC TOC ECOLOGICO, un brano che pone l’accento sull’allarme energetico, scritto e arrangiato in chiave rock-punk, con l’urgenza e la caparbietà che questo stile richiama. Per il videoclip sono state scelte immagini del pianeta dal forte impatto. Spiega l'artista: “È una canzone che vuole bussare alla porta della coscienza. Sto facendo abbastanza? Stiamo facendo abbastanza? E se non mancasse tanto?”

La produzione della canzone è partita dall'incastro istintivo di basso-batteria-chitarra in sala prove. Alla batteria la forza rock di Lenny Ligabue (nipote di Marco), alla il chitarrista correggese Johnny Gasparini (al fianco di Marco Ligabue da 11 anni), al basso il talentuoso Jack Barchetta, mentre il giovane produttore Francesco Landi ha poi rifinito l'arrangiamento finale. A oltre dieci anni dal suo debutto da solista e dopo il grande successo del libro “Salutami tuo fratello” (già alla terza ristampa), il cantautore di Correggio pone l’accento sulla musica e sui concerti.