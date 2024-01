Dua Lipa: dopo i Grammy il nuovo singolo, Training season

Il 4 febbraio Dua Lipa sai esibirà sul palco dei Grammy Awards in cui la sua hit Dance The Night, tratta dal dalla colonna sonora di Barbie, ha ricevuto una nomination come Canzone dell'anno e come Miglior canzone scritta per i media visivi. Il brano è anche entrato nella rosa dei candidati agli Oscar e ha ottenuto nomination ai Golden Globes e ai Critics Choice Awards di quest'anno.

La popstar nella sua carriera si è già aggiudicata 3 Grammy e 6 Brit Awards. Dopo il successo del brano Houdini che ha superato i 300 milioni di streaming in tutto il mondo, Dua LIpa ha annunciato il suo nuovo pezzo, Training Season, che uscirà il 16 febbraio. Training Season è il secondo singolo del prossimo album di Dua, che uscirà quest'anno.

Parlando del brano, Dua racconta: "Ho avuto una serie di appuntamenti sbagliati, e l'ultimo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La mattina dopo sono arrivata in studio e Caroline e Tobias mi hanno chiesto come fosse andata e io ho subito dichiarato: "la stagione degli allenamenti è finita" e, come nei migliori resoconti del giorno dopo con i tuoi compagni, ci siamo fatti un sacco di risate e da lì è nato tutto. Non mi sono mai sentita così sicura di me, chiara e forte. E anche se la stagione degli allenamenti non è mai finita per nessuno di noi, si inizia a vedere la bellezza di trovare la persona con cui viverla. Smetti di cercare gli apprendisti e diventi più interessato ad avere qualcuno con cui sentirti te stessa e con cui crescere".

Rolling Stone ha definito, il prossimo album di Dua Lipa "beatitudine pop". Su tutte le piattaforme mondiali, Dua Lipa ha totalizzato oltre 38 miliardi di streaming e attualmente detiene il record dei due album di un'artista femminile più ascoltati di sempre su Spotify.