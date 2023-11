Mr. Rain debutta al Forum, ma il tour nei palazzetti non finirà qui

Il live ad Assago per Mr. Rain, nome d’arte di Mattia Belardi, è stato il coronamento perfetto del Supereroi Tour, la tournée che ha fatto il giro d’Italia con 40 date, prodotta da Colorsound.

Lo spettacolo, andato sold out in poche ore, ha visto Mr. Rain esibirsi in una scaletta dei suoi più grandi successi, dagli inizi della sua carriera fino ai brani più recenti come La fine del mondo, Un milione di notti e, ovviamente, Supereroi, canzone con cui sabato sera, ha salutato il suo pubblico in un’esibizione emozionante insieme a ‘Il coro di Industrie Musicali’, lo stesso coro di bambini che lo ha accompagnato sul palco di Sanremo l'anno scorso.

Durante la serata non sono di certo mancate innumerevoli sorprese: oltre alla presenza sul palco di alcuni ospiti che hanno duettato con il cantante, come Alfa, Birdy, Clara, Sangiovanni e Fasma, Mr. Rain ha regalato al pubblico un brano inedito dal titolo Figli della notte, che sarà presente nel suo prossimo album in uscita nel 2024.

“Sono veramente al settimo cielo, ma anche soddisfatto del percorso che ho fatto. Forse per la prima volta sento di aver fatto qualcosa di grande, ma so di aver fatto tanti sacrifici che mi hanno poi portato qui. Ho cominciato dalla mia cameretta quando facevo le prime canzoni, ho iniziato a studiare il pianoforte, a capire i software da utilizzare per girare i video. Fino al 2016 ho lavorato incessantemente, e da quell’anno ancora di più: le cose sono diventate più grandi, e il 2023 resterà nel cuore per sempre. Ho provato a fare Sanremo in più occasioni, e alla quarta mi è andata bene: da lì è iniziato anche un lungo tour che, da aprile ad oggi, mi ha fatto conoscere tantissime persone. Capire che posso essere d’aiuto a qualcuno mi fa felice: io faccio musica per questo. Raccontando e raccontandomi nei momenti più bui. Sapere che Supereroi, Fiori o I grandi non piangono mai hanno aiutato qualcuno in un momento difficile mi fa felice e mi rende orgoglioso: spero di farlo per tutta la vita, per le prossime vite”, ha raccontato Mr. Rain, che per non farsi mancare nulla si è esibito nel giorno prima del suo compleanno.

L’esperienza nei palazzetti però non finirà qui, ma per il giovane cantante continuerà anche il prossimo anno: Mr. Rain infatti ha già annunciato le prossime date che saranno al Palazzetto dello Sport di Roma il 26 novembre e un nuovo Forum il 30 novembre, entrambe nel 2024. L’apertura delle prevendite per queste due date è prevista a partire da domani, martedì 21 novembre.