Gli Ac-Dc celebrano i 50 anni con le ristampe dei vinili in color oro

Cinque decenni di rock ad alto voltaggio per la leggendaria band australiana. La prima esibizione del gruppo risale infatti al il 31 dicembre 1973 al Checkers Nightclub di Sydney, in Australia. Il resto è storia, la storia di un gruppo che ha creato un brand sonoro unico e inimitabile. In tutto, ad oggi, gli Ac-Dc hanno venduto oltre 200 milioni di album in tutto il mondo.

In occasione del cinquantenario l’intero catalogo della band viene ristampato in vinile color oro. Ciascuno di questi 33 giri in edizione limitata verrà accompagnato da una stampa 12"x12" diversa per ogni album con la nuova grafica AC/DC 50.

I primi 9 album usciranno il 15 marzo e saranno:

BACK IN BLACK : è l’album più venduto di tutti i tempi per una band, contiene i successi Shook Me All Night Long, Shoot To Thrill e Back In Black.

HIGHWAY TO HELL: uscito nel 1980, è stato il primo album degli AC/DC a conquistare le chart americane.

THE RAZORS EDGE : pubblicato nel 1990, contiene la hit Thunderstruck il cui video, solo su YouTube ha oltre 1 miliardo e 300 milioni di visualizzazioni.

POWERAGE: registrato nel 1976, contiene Rock And Roll Damnation, il primo singolo che conquistò le classifiche europee.

FOR THOSE ABOUT TO ROCK (WE SALUTE YOU): uscito nel 1981, la copertina dell’album raffigura un cannone del 1800, diventato un simbolo iconico e incorporato anche nella scenografia del tour.

HIGH VOLTAGE : rappresenta il debutto internazionale della band, contiene anche alcuni brani che erano stati già pubblicati in Australia.

DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP : l’album, uscito nel 1976, arrivò in America solo 5 anni dopo, raggiungendo la #3 della Billboard chart e vendendo 6 milioni di copie.

WHO MADE WHO : è la colonna sonora del film Maximum Overdrive del 1986 scritto e diretto da Stephen King.

LIVE : il doppio album live del 1991 è stato registrato durante i concerti a Donington Park & Birmingham nel Regno Unito, Edmonton in Canada e Mosca.

In estate sono previste una serie di date in Europa per il POWER UP TOUR, legato all’omonimo album del 2020. L’unica tappa in Italia sarà il 25 maggio alla RCF Arena di Reggio Emilia, le prevendite sono andate sold out in poche ore.