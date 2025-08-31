domenica 31 agosto 2025

Festival del cinema di Venezia, Jacob Elordi star sul red carpet: bagno di folla per la première di Frankenstein

Mariella Baroli
Jacob Elordi è stato tra i protagonisti più attesi della quarta serata della Mostra del Cinema di Venezia. L’attore australiano, che nel nuovo Frankenstein di Guillermo del Toro interpreta la creatura di Victor, ha sfilato sul red carpet della Sala Grande accolto da una folla di fan in visibilio. Tra applausi, grida di incoraggiamento e decine di flash, Elordi si è concesso a lungo per autografi e fotografie, confermando la sua popolarità presso il pubblico più giovane del festival. L’arrivo dell’attore ha contribuito a rendere la première uno dei momenti più seguiti di questa edizione.

