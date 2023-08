Meghan, la Barbie lamentosa

Più si sale e maggiore è il dolore quando si cade. E qui il castello di carte per Meghan Markle è volato via più veloce che in Alice nel Paese delle Meraviglie. Erano mesi che si alternavano voci sull’insoddisfazione di Harry, il divorzio sembrava imminente, così il ritorno del giovane rampollo alla corte dei Windsor, con tutto il biasimo della pelata del fratellone.

Poi è arrivato il colpo finale, quello che mette in ginocchio. Meghan (dopo una cena a base di peperoni arrosto, supponiamo) ha accusato Victoria Beckham di andare in giro a spettegolare sui Sussex. Il maritino ha telefonato al divo del calcio inglese, che si è dannatamente infuriato. Non può sopportare che qualcuno possa solo pensare che sua moglie venga paragonata a una portinaia in gambaletti contenitivi. Senza indugiare ha rotto l’amicizia. Che poi traballava già dal fastoso matrimonio del figlio Brooklyn, dove i due ex reali non erano stati pregati di intervenire. Scandalizzato il web twitta: «Victoria ha sicuramente di meglio da fare che passare le giornale a sparlare di quella», «Meghan è diventata una paranoica», «Sta isolando Harry, presto non avrà né una famiglia né amici». Come già scriveva Eschilo: «È nella natura dei mortali calpestare ancora di più chi è caduto».

E così sul corpo della duchessa i social hanno iniziato a camminare con il tacco a stiletto: «È una truffatrice bugiarda», «Una squallida arrampicatrice sociale», «Usa la carta del razzismo ogni volta che pensa di poter ottenere qualcosa», «Non riesce ad andare d’accordo con nessuno», «Sa instaurare solo relazioni tossiche». L’hashtag #unsussexful è virale. Ma non ha solo rotto con i Beckham, non le parlano più gli Obama, George Clooney e Amal (che invece sembrano divertirsi un mondo con King Charles), Katy Perry, Mariah Carey. La nostra suda (come tutti noi), arranca, ormai la fotografano con un ghigno al posto del sorriso, perde i capelli per lo stress.

Insomma, deve rivedere velocemente il suo progetto. Intanto vende la villona di Montecito (15 milioni di dollari). Il piatto piange: Spotify li ha cancellati e traballa pure Netflix. Oltre alla loro storia pare non abbiamo molto altro da raccontare. Le voltano le spalle anche le femministe, che ora scoprono che è una «narcisista estrema». Signora mia, cosa le toccherà fare per sopravvivere? Il problema è che non sa fare niente, manco l’influencer su Instagram, roba in cui eccelleva pure il compianto bulldog francese della Ferragni (400 mila follower, la Mati). Attrice mediocre, ha pensato di volare sulle ali del rancore. Voleva disperatamente assomigliare a Lady D, ma è riuscita solo a essere Barbie-lamentosa. A questo punto può salvarla solo un grasso, grosso divorzio reale. E via verso una nuova avventura. Cara Meghan, il mondo è pieno di senza talento che se la cavano alla grandissima. (Terry Marocco)