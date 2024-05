I romanzi perfetti per approcciarsi al mondo del Fantasy

Buona domenica cari lettori! In questa puntata proponiamo ben 6 romanzi fantasy che non dovreste farvi scappare. Che siate principianti del settore, esperti pionieri di mondi fantastici o, semplicemente, siete curiosi di imbarcarvi in nuovi universi pieni di mistero e di magia, avventura e fantasia, vi consigliamo di dare un'occhiata a queste occasioni letterarie che sapranno trascinarvi in luoghi molto lontani. Così lontani che non vorrete più tornare alla realtà che avete conosciuto finora.

I libri suggeriti sono perfetti per staccare la spina e lasciarsi trascinare dagli eventi delle storie uniche che troverete in questo articolo. Tuttavia, se siete alla ricerca di trame fantasy più fitte e complesse vi consigliamo di cliccare qui: Quattro libri Fantasy, perfetti per vivere avventure imperdibili

Per qualsiasi dubbio e/o approfondimento in merito ai libri (o ai video che allego agli articoli dove posto le trame dei libri proposti) potete contattarmi a questo indirizzo mail: web@panorama.it

Qui sotto vi lascio le trame dei libri di cui parlo anche nel video.

Grazie e buona visione per un'imperdibile lettura!

La Nona Casa Trama Alex Stern è la matricola più atipica di tutta Yale. Cresciuta nei sobborghi di Los Angeles con una madre hippie, abbandona molto presto la scuola e, giovanissima, entra in un mondo fatto di fidanzati loschi e spacciatori, lavoretti senza futuro e di molto, molto peggio. A vent'anni però le viene offerta una seconda possibilità: una borsa di studio a copertura totale per frequentare una delle università più prestigiose del mondo. Dov'è l'inganno? E perché proprio lei? Ancora alla ricerca di risposte, Alex arriva a New Haven con un compito ben preciso affidatole dai suoi misteriosi benefattori: monitorare le attività occulte delle società segrete che gravitano intorno a Yale.

Fidanzati dell'inverno Trama "Fidanzati dell'inverno" è il primo volume di una saga fantastica (L'Attraversaspecchi) che si snoda tra le mirabolanti peripezie della protagonista Ofelia, una ragazza un po' goffa ma dotata di due doni assolutamente speciali (può attraversare gli specchi e leggere il passato degli oggetti), e dei bizzarri personaggi che la circondano. Ai "Fidanzati dell'inverno" seguirà la pubblicazione degli "Scomparsi di Chiardiluna", "La memoria di Babele" ed infine "Echi in tempesta". L'Attraversaspecchi è una serie letteraria francese che mescola fantasy, belle époque e steampunk.

Il Principe crudele Trama Jude era solo una bimba quando i suoi genitori furono brutalmente assassinati. Fu allora che sia lei che le sue sorelle vennero rapite e condotte nel profondo della foresta, nel mondo magico. Dieci anni dopo, l'orrore e i ricordi di quel giorno lontano e terribile ormai sfocati, Jude, ora diciassettenne, è stanca di essere maltrattata da tutti e soprattutto vuole sentirsi finalmente parte del luogo in cui è cresciuta, poco importa se non le scorre nemmeno una goccia di sangue magico nelle vene. Ma le creature che le stanno intorno disprezzano gli umani. E in particolare li disprezza il principe Cardan, il figlio più giovane e crudele del Sommo Re. Per ottenere un posto a corte, perciò, Jude sarà costretta a scontrarsi proprio con lui, e nel farlo, a mano a mano che si ritroverà invischiata negli intrighi e negli inganni di palazzo, scoprirà la sua propensione naturale per l'inganno e gli spargimenti di sangue.

Sangue e Cenere Trama Scelta dalla nascita per dare vita a una nuova era, Poppy non è mai stata padrona della propria vita. La sua è un’esistenza solitaria, in cui tutto le è proibito: nessuno può guardarla, né toccarla o rivolgerle la parola. E quando nella sua vita entra Hawke, la guardia incaricata di proteggerla e sorvegliarla, il destino e il dovere si intrecciano inesorabilmente con il desiderio. Ma più l’ombra del male si avvicina, più il confine tra ciò che è giusto o sbagliato diventa sottile. E quando la trama insanguinata che tiene insieme il suo mondo inizia a sfaldarsi, Poppy non rischia soltanto di essere ritenuta indegna dagli dei, ma anche di perdere il proprio cuore e la sua stessa vita.

The Atlas Six Trama Ogni decennio, solo i sei maghi di maggior talento vengono selezionati per guadagnarsi un posto nella Società Alessandrina, la più importante società segreta del mondo. I prescelti si assicureranno una vita di potere e prestigio oltre i loro sogni più sfrenati. Ma a quale costo? Ognuna delle sei nuove reclute ha le proprie ragioni per accettare l’inafferrabile invito della Società. Anche se questo significa avvicinarsi di più di quanto avrebbero potuto immaginare ai loro nemici più pericolosi – o rischiare un tradimento imperdonabile da parte dei loro alleati più fidati – combatteranno con le unghie e con i denti per il diritto di unirsi ai ranghi degli Alessandrini. Anche se ciò significa che non sopravvivranno tutti all’anno.