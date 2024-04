Torna al cinema Garfield, il gatto arancione che odia il lunedì

È il micione arancione per antonomasia e, con le sue mirabolanti avventure, tiene da generazioni compagnia a grandi e piccini. Garfield torna al cinema con Garfield: Una missione gustosa, il film di animazione Sony Pictures diretto da Mark Dindal, scritto da David Reynolds (Alla ricerca di Nemo e Le Follie dell’Imperatore) e tratto dai personaggi creati da Jim Davis, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Maurizio Merluzzo è la voce italiana del protagonista che nella sua versione originale è doppiato da Chris Pratt.

“Garfield è un personaggio intramontabile perché è nella vita di tutti noi, in tutte le generazioni” - racconta Merluzzo - “Bambini e ragazzi, quando lo vedranno al cinema, vivranno la stessa esperienza che ho vissuto io quando l’ho visto alla loro età. Grazie ai fumetti e all’animazione Garfield è diventato parte dell’infanzia di tutti noi.” Doppiatore, attore, influencer e presentatore, Maurizio Merluzzo è stato la voce di protagonisti di celebri film e serie TV (Elvis, Shazam!, Vikings, La Fantastica Signora Maisel, Catfish, Fratelli in Affari), cartoni animati (Dragon Ball Super, Naruto, One Punch Man) e videogames (Overwatch, League of Legends, Assassin’s Creed, Call of Duty).





Sinossi

Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all'aperto! Dopo l'inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un'esilarante rapina ad alto rischio.





Trailer