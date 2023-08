FUTURE HITS LIVE DI RADIO ZETA, TUTTE LE GUEST STAR AMATE DAI GIOVANI ALL'ARENA DI VERONA

Dopo l’incredibile successo della prima data della 2ª edizione del Future Hits Live 2023, che ha illuminato il Centrale del Foro Italico di Roma il 10 giugno, a grande richiesta, il Festival della Generazione Zeta raddoppia e torna il 30 agosto nell'incantevole Arena di Verona. L’iconico teatro all’aperto, che ha ospitato i più importanti nomi della musica italiana ed internazionale, darà questa volta il benvenuto agli artisti di oggi e di domani, pronti a offrire uno spettacolo straordinario, perfettamente in linea con il gusto e le aspettative della Generazione Zeta.



Inizia a prendere forma la line-up del Future Hits Live. Sul palco, dal vivo, tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni, tutti in una sera. Oltre a Bresh, Ernia e Tedua - primi nomi annunciati - ad alternarsi sul palco, ci saranno tante guest star amate dalla Generazione Zeta: Alfa, Anna, Ariete, Ava, Bresh, Capo Plaza, Coco, Ernia, Fulminacci, Gazzelle, Geolier, Gué, Irama, Jain, Luchè, Merk & Kremont, Mr. Rain, Sangiovanni, Rhove, Rkomi, Rosa Chemical, Tananai, Tedua, Tony Effe, Drillionaire, Angelina Mango, ed il vincitore del Power hits estate 2023 di RTL 102.5 e tanti altri.Non solo, per questa seconda data del Future Hits Live, Radio Zeta ha deciso di sondare i gusti dei suoi giovani ascoltatori. A partire dal 1° luglio, e fino al 31 luglio, su RTL 102.5 Play, nella sezione “Radio Zeta Future Hits Live 2023”, è stata resa disponibile una lista di artisti, tra quelli in rotazione su Radio Zeta dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023, e gli ascoltatori di Radio Zeta hanno potuto esprimere la propria preferenza per gli artisti che vorrebbero vedere sul palco dell’Arena di Verona.

Ma le sorprese non finiscono qui! Grazie alla preziosa collaborazione tra Radio Zeta e FIMI, durante la serata del 30 agosto del Future Hits Live, verrà assegnato il premio "Radio Zeta Future Hits Live 2023 – FIMI", che sarà consegnato all’artista italiano esordiente entrato più in alto in classifica GFK nell’anno (agosto 2022 – agosto 2023).

Dopo aver presentato il Future Hits Live a Roma e dato il via all'estate italiana, Camilla Ghini, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto si preparano a salire nuovamente sul palco della data veronese del Festival della Generazione Zeta, una serata che raccoglierà tutte le emozioni dell’estate, regalando una carica di energia indimenticabile.

Sarà possibile seguire il Future Hits Live in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.





Biglietti disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/radio-zeta-future-hits/?affiliate=ITT

L’hashtag ufficiale del Future Hits Live è: #radiozetaFHL23