Festa della mamma: guida al regalo perfetto

Una caramella tira l'altra

In occasione della Festa della Mamma Leone presenta una nuova confezione in limited edition firmata da Nathalie Lété, celebre in tutto il mondo per i suoi disegni fiabeschi, rafforzando la partnership con l’artista francese in un sorprendente connubio tra gusto, arte e bellezza.

L’elegante scatola racchiude un inedito assortimento delle più famose caramelle del Brand pensato per regalare una piacevole evasione all’insegna della bontà e della dolcezza.