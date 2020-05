Natura 2000 Day: il grande evento LIPU quest’anno sarà online

Una bella giornata di dibattiti, presentazioni e tanta natura. Virtuale, ma pur sempre splendida.

Anche se la LIPU, quest'anno, non si è potuta ritrovare insieme - come fa tutte le primavere - per festeggiare il «Natura 2000 Day», l'associazione ha deciso di celebrare ugualmente il giorno della biodiversità europea con un grande evento online, una «maratona» che verrà trasmessa in live streaming sul canale Facebook della Lipu dalle 10 alle 19 di Sabato 23 maggio



Al centro dei dibattiti, biodiversità, uccelli migratori, futuro, cambiamenti climatici, bellezza, citizen science, Green Deal, sostenibilità, salute, speranza, birdwatching, impegno, politica, ricerca scientifica, animali, volontariato, Europa.



Tra gli appuntamenti più emozionanti della giornata, il collegamento in diretta con il Gruppo Locale di Conservazione della Riserva naturale Saline di Priolo, un'area protetta a pochi chilometri da Siracusa che fa parte della rete Natura 2000 e già da alcuni anni è diventata la casa di una spettacolare colonia di fenicotteri che ogni primavera ritorna dall'Africa per nidificare e crescere i loro piccoli. E' importante ricordare che lo scorso anno questa meravigliosa riserva è andata a fuoco, ma oggi è tornata a vivere e affascinare con la sua natura.