Cosa bere a San Valentino: i drink ed i vini per una serata speciale

Sono sempre di più le coppie che ad una cena fuori preferiscono, per il giorno di San Valentino, un tête-à-tête romantico tra le mura di casa. Sarà perché il frastuono dei ristoranti toglie intimità, sarà che l’atto di preparare da mangiare è già una grande forma d’amore.



Cucina lui, o cucina lei, non c’è più tanta differenza. L’unica cosa sulla quale siamo tutti d’accordo e che chi non ha le mani in pasta deve portare da bere. Di seguito troverete dieci idee per la vostra serata, che sia uno champagne, un gin, una kombucha, una tequila, un passito, un vino rosè o un liquore poco importa. A patto che lo beviate in dolce compagnia.