«Claudine, una favola contemporanea», libro che racconta il viaggio dentro se stessi

La protagonista, Claudine, è una donna che, fuggendo dal paese delle sue origini, s’inoltra alla scoperta di luoghi esotici, come l’India, lo Yemen, l’Arabia Saudita, affrontando al contempo un viaggio interiore, attraverso momenti di solitudine, consapevolezza e crescita personale. Claudine è il primo personaggio creato dalla penna e dalla mente di Chiara Clausi, giornalista e scrittrice, alla sua prima uscita con la casa editrice romana. La storia racconta per l’appunto di Claudine, una ragazza ricca di gioia e spensierata. Nella sua vita ha conosciuto la bellezza del primo amore e dell’amicizia, ma poi, con la crescita, è anche caduta nell’abisso e ha cercato di rialzarsi. Nata in un piccolo borgo del Sud, a un certo punto della sua vita scappa a Torino e inizia i suoi viaggi in giro per il mondo: Europa, India, Egitto, Yemen, Arabia Saudita, Turchia, Israele, alla ricerca di sé stessa. Così come era fuggita dal suo paese natio, alla fine vi fa sempre ritorno, ma solo per poi ripartire di nuovo. Questa favola contemporanea è un viaggio nella coscienza di una donna schiacciata dalla solitudine e dalla velocità della società odierna. Il suo tragitto parte dall’adolescenza e dall’ambiente familiare, fino all’incontro con le meraviglie, i misteri e i dolori del mondo. Claudine ha visto e sperimentato le meraviglie, i misteri e l’insondabile della vita. La storia di una donna che a partire da un Sud immaginario, attraversa il mondo per trovare e ritrovare sé stessa. Alla fine del viaggio poteva fare di tutto, piangere e sorridere o restare a tremare in un angolo. Intanto fuochi cadevano dal cielo e le stelle brillavano ed esplodevano nel buio. La luna opalescente e argentata però era sempre lì a vegliarla. E una luce nuova splendeva nei suoi occhi colore della notte. “Non penso a tutta la miseria, ma alla bellezza che rimane ancora” disse. Claudine, nonostante la fatuità del reale, infatti, continua per la sua strada, tra le trasformazioni e i cambiamenti del mondo. Chiara Clausi, l’autrice, è nata in un paesino della Calabria, ma ha sempre desiderato vedere cosa ci fosse oltre. Prima Roma, poi Torino, e infine Beirut, dove ha vissuto fino al 2022. Scrive per «Il Giornale», «Panorama», «Il Venerdì», «Il Foglio», «D – la Repubblica delle donne» e altre testate nazionali. Claudine è il suo primo romanzo, un esercizio del cuore sulla potenza rivoluzionaria della giovinezza.

«Claudine una favola contemporanea» è un romanzo di formazione di Chiara Clausi pubblicato da Affiori, marchio Giulio Persone Editore. Il libro verrà presentato il 16 febbraio alle 19.00 alla libreria Sinestetica, in Viale Tirreno 70 a Roma e il 22 febbraio al Formula.N12, in Via Camillo Benso Conte di Cavour 12 a Torino.