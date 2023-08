I 10 film per incassi nei cinema del 2023 in Italia. Primo «Barbie»

Con la sua Chevrolet Corvette rosa, Barbie vola nelle classifiche degli incassi al cinema. Sul filo di un femminismo spolverato di cipria e di una leggerezza acuta, il film con Margot Robbie bambola della Mattel ha superato un miliardo di dollari nel mondo: 1.033.590.060 ad oggi. Ed è record per un film diretto da una donna, la lanciatissima Greta Gerwig che ha appena festeggiato 40 anni (il 4 agosto): il primato precedente apparteneva a Patty Jenkins con Wonder Woman (2017) e oltre 822 milioni di dollari.

Barbie è una boccata di ossigeno per le sale cinematografiche, soprattutto italiane, che non si sono mai riprese davvero dopo il Covid.

Nonostante sia ancora solo al 45° posto dei migliori incassi di sempre a livello mondiale, a poco più di due settimane dall’uscita Barbie al box office è il quinto film dell’epoca Covid (dopo Avatar - La via dell'acqua, Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick e Super Mario Bros. - Il film); nel 2023 è secondo, dietro soltanto a Super Mario Bros. - Il film, a portata di sorpasso con 1.353.547.761 dollari (fonte Mojo).

Da noi invece, nonostante sia solo 26° tra i film con maggiori incassi in Italia guidati da Avatar (2009), è già leader della top ten del 2023 con oltre 25 milioni di euro, avendo avuto la meglio proprio su Super Mario Bros. - Il film e anchesul colosso Avatar - La via dell'acqua (uscito il 14 dicembre 2022 e forte di un totale di ben 44.793.784 euro).

Margot Robbie e Ryan Gosling nel film "Barbie" (Warner Bros.)

Ecco i 10 film dai migliori incassi in Italia nel 2023 (fonte Cinetel).