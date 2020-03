Cinque servizi che consegnano a domicilio e miglioreranno la vostra giornata

In questi giorni di quarantena forzata, stare a casa può diventare davvero difficile. Abituati alla routine quotidiana, al lavoro, allo shopping, agli appuntamenti, costruirsi una routine domestica da zero è una vera e propria battaglia. Fare acquisti online può diventare quindi un buon modo per scoprire nuove passioni, studiare qualcosa di inaspettato e perché no, passare un po' di tempo con la propria dolce metà o l'amico a quattro zampe.

Ecco cinque servizi con consegna a domicilio, ancora attivi, per aiutarvi a ingannare la noia.





Imparare il linguaggio dei fiori

Colvin è un fiorista virtuale. All'interno della sua coloratissima vetrina ci sono bouquet profumatissimi, ma anche piante e piantine. Il tutto ha nomi che sembrano usciti direttamente dal Paese delle Meraviglie in cui si ritrova, per caso, Alice. Il mondo di fantasia raccontato da Carroll, però, in questo caso non ha niente a che vedere con la realtà di questo business in grado, in sole 24 ore, di recapitarvi a casa fiori freschissimi. Il tutto arriva in una grossa scatola di cartone, in tutto rispetto della natura, dove i fiori sono confezionati uno a uno, stelo per stelo. In questo modo, non si piega nemmeno una foglia e potrete divertivi a comporre il vostro vaso. Prendetevi qualche ora per selezionare il mazzo che preferite, studiate il significato dei fiori che lo compongono e scegliete i colori che più si adattano alle vostre esigenze: basta poi solo un clic sul carrello per ordinare comodamente dal sito e vedervi recapitare la vostra dose di fiori a casa il giorno dopo. Attenzione: il servizio crea dipendenza e per questo esiste un abbonamento che vi permette di avere un bouquet nuovo a casa vostra con cadenza regolare.

Colvin





Festa a sopresa? Con Winelivery gli alcolici arrivano a casa

Vino, birra ma anche tutto il necessario per comporre i propri cocktail preferiti. Avete voglia di festeggiare un sabato sera di quarantena improvvisando una discoteca in salotto? Volete trasformare il bancone della cucina in un bar e fingervi esperti mixologist? Con Winelivery potrete farlo senza lasciare le mura domestiche. Sul sito, oltre a tutti i prodotti più classici troverete anche una sezione da cui è possibile acquistare ghiaccio in quantità o snack da accompagnare alla bevuta. Esplorate il portale, scoprite i drink per la primavera, ma anche riscoprite i grandi classici e le etichette più pregiate. Il lato positivo? Non dovrete nemmeno assegnare un guidatore designato per la serata. Dopo la bevuta potrete catapultarvi direttamente a letto.

iStock





Purificare l'anima e la propria abitazione con cristalli e incensi



Ci sono i cristalli, ognuno con un significato e un effetto benefico diverso. Ma anche la salvia bianca e il palo santo, i cui fumi purificano l'ambiente e stimolano il benessere del corpo e della mente. Plentiness è un portale che nasce per chi cerca non solo la bellezza del corpo, ma anche quella della mente e dello spirito. Energie positive, ricerca del proprio equilibrio, prodotti unici al mondo e scovati negli angoli più remoti del Pianeta: nel portale c'è tutto questo. E anche un po' di più. Per chi vuole avvicinarsi al mondo della meditazione e del benessere interiore vi consigliamo di iniziare acquistando due oggetti semplici ma ben differenti: il primo, un cristallo di rocca a due punte, una delle pietre più potenti della cristalloterapia che lo ritiene un grande supporto durante i periodi più difficili, in cui ci si confronta con problemi emotivi, mentali o spirituali perché regala chiarezza mentale. E poi un palito santo, o palo santo: un incenso naturale noto fin dall'antichità per le sue numerose proprietà benefiche. Oltre a purificare gli ambienti, migliora la qualità del sonno e rende magica l'atmosfera.

iStock





Da soli o in compagnia, è tempo di volersi bene.

Non solo trattamenti di bellezza, ma un vero inno all'amarsi un po di più. Al concedersi momenti per se stessi, al dedicarsi alla propria sessualità. In coppia o anche no. Y__Spot per questa quarantena ha pensato di contribuire al tormentone #IoRestoACasa mettendo uno sconto del 10% sui suoi prodotti. Semplici, dal design minimalista, possono essere scambiati tranquillamente per oggetti di design. Nel loro cuore racchiudono però un segreto che può essere scoperto da soli o in coppia. Che la vostra quarantena sia quindi una reclusione con la vostra dolce metà oppure no, imparate a volervi bene un po' di più. Gli effetti benefici si sentiranno subito e si rifletteranno, oltre che sul vostro corpo, anche sulla mente.

Y__Spot





#IoRestoACasaConIlCane e la pappa arriva a domicilio

Come dimenticarsi dei nostri migliori amici a quattro zampe? Che sia Fido o Fufi, poco importa. In questo periodo in cui le passeggiatine sono un po' più veloci e corte, la pappa diventa un momento davvero importante per il vostro coinquilino peloso. Dog Heroes è una start up che porta le ricette più prelibate e studiate ad hoc per i nostri animali direttamente a casa vostra. A causa dell'emergenza sanitaria, il servizio ha pensato a uno sconto del 50% per chi si abbona al servizio. Tra i piatti che potrete preparare con la scatola di Dog Heroes ci sono bow di maiale, pesce e tacchino, approvate anche dai veterinari e dai nutrimenti altamente equilibrati.