Cani e gatti a 5 stelle

Hotel di lusso solo per loro, cibi gourmet, abbigliamento sartoriale e accessori firmati dall’alta moda. Tutte le ultime novità per chi ha deciso di trasformare il cane e il gatto nei sovrani (o padroni) di casa.

Una volta si diceva: «Che vita da cani!». Un’espressione che non ha più senso, almeno nel vecchio significato, dato che oggi i cani (ma anche i gatti) più fortunati vivono in una dimensione di lusso che tanti umani neanche si sognano. Ci sono alberghi dedicati, cibi gourmet degni di chef stellati, accessori firmati, servizi esclusivi che fanno la felicità di questi amici a quattro zampe.

Un esempio? La Maison Sissy, una struttura di eccellenza riservata ai cani, nel cuore di Milano. Qui i cani bevono acqua minerale, si rilassano in salottini con divani rivestiti con tessuti di Ermenegildo Zegna, mangiano in ciotole placcate in oro, hanno la televisione, che naturalmente trasmette cartoni animati, e dispongono di un climatizzatore. E non solo. Come spiega Denny Maddem, l’ideatore di questo concept di successo, «ogni salotto ha una telecamera con cui il proprietario può vedere il proprio cane in ogni momento, c’è uno staff di professionisti per ogni esigenza, i cani vengono portati fuori quattro volte al giorno e ci sono aree ristoro personalizzate».

Non si possono certo lamentare neppure i gatti: in strutture come il Cat Suite Hotel di Milano, il primo hotel 5 stelle lusso solo per felini, ci si sente come a casa. «I gatti sono coccolati durante tutto il soggiorno» dice Alessia Bevilacqua, la titolare. «Il nostro hotel è un loft su due livelli con terrazzo, una location molto colorata che prende luce dalle grandi vetrate. Ci sono “suite”, cassettine in legno, dove trascorrere le prime 24 ore, per ambientarsi, purificatore Dyson, pappa 24 ore su 24 e dispositivi RelaxoPet con musica rilassante. Ma la cosa più importante è che i mici non sono tenuti in gabbia, sono liberi di girare».

Il nuovo modo di vivere un periodo lontano da casa nel segno del benessere più esclusivo è una piccola, grande rivoluzione nel lifestyle, sempre più apprezzata da chi vuole il meglio per il proprio animale domestico. Una ventata di novità che investe ogni ambito, dall’hotel per cani e gatti ai capi di abbigliamento. Sul mercato ci sono moltissimi accessori firmati per cani e gatti e continuano a nascere nuove collezioni. Come afferma Maddem, «noi stiamo lavorando a una linea di prodotti di eccellenza, dai collari ai cappottini, ideati da Maria Consiglio Visco Marigliano».

All’appello non manca nessuno. I grandi brand della moda, da Fendi a Gucci e Hermès, da Prada a Louis Vuitton, negli ultimi anni hanno lanciato una linea di accessori per cani e gatti fashion. Un collarino di Gucci costa 210 euro, un borsone per cani di Louis Vuitton 3.400, un impermeabile per cani di Prada, 610. Un collare in tela jacquard di Dior costa 510 euro, mentre per una cuccia grande di Versace ce ne vogliono 980. Da una collaborazione con Moncler di Poldo Dog Couture, un luxury brand specializzato nell’abbigliamento per cani, è nato un coloratissimo gilet imbottito, proposto a 460 euro.

Il Boom Gilet di Poldo Dog.

«L’armocromia è importante anche per i cani» dice Valentina Vitale, titolare dell’agenzia di marketing e comunicazione StyleBlend, che ha un bellissimo Beagle di nome Zoey. «Il mio cane ha il pelo leggermente aranciato e gli stanno bene i colori terra, come quelli di Gucci e di Hermès. Acquisto spesso nel negozio For Pets Only a Montecarlo: il mio animale è di media taglia e lì c’è una bella offerta: in genere altrove ci sono soprattutto accessori per esemplari di taglia più piccola». Che si tratti di oggetti o cibi, il mercato legato agli animali domestici è in crescita esponenziale. Continuano ad aprire negozi specializzati e vengono presentate nuove linee. For Pets Only è presente anche a Milano, dove un altro punto di riferimento è il negozio Ukkia, in corso Vercelli. Propone tra l’altro piumini per cani alla moda e divani, sempre per cani, rivestiti con tessuti di Rubelli. Come fanno notare da Ukkia, «nel settore dell’abbigliamento per cani, è sempre più frequente la presenza di aziende che realizzano capi sartoriali, che seguono le tendenze della moda, realizzati con materiali e tessuti di alta qualità. Ci sono i classici piumini invernali in piuma d’oca, capi spalla in lana, maglioni in cachemire, eco pellicce».

Secondo un rapporto Eurispes, il 44,7 per cento degli italiani ha un cane (seguono i gatti con il 35,4), e il 18,1 per cento di chi ha un animale domestico investe un budget mensile che va dai 100 a oltre 300 euro. Negli anni sono nati servizi di ogni genere per rendere più piacevole la vita degli animali domestici. Ci sono vari servizi di trasporto per cani con accompagnatore, in treno e in aereo, anche al di fuori dall’Italia; e c’è pure un servizio di luxury cat sitter, offerto per esempio da Oscar Pet Agency. E poi, per il momento più triste, Taffo Funeral Services dispone del servizio TaffoPet. E naturalmente c’è forte attenzione per i cibi. A New York esistono vari ristoranti dedicati ai cani gourmet, che propongono menu studiati ad hoc, e anche in Europa, a Berlino e a Londra, hanno aperto ristoranti dedicati ai quattro zampe buongustai. Oggi lusso non significa soltanto sapori raffinati, bensì anche e soprattutto alimenti frutto di una solida ricerca scientifica. Per questo molte aziende produttrici (si vedano gli esempi di queste pagine) si stanno concentrando su cibi pensati all’insegna di una dieta salutista, proprio come succede per gli umani.