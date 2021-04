I 92 anni del marinaio più amato al mondo, Braccio di Ferro

Ha 92 anni, ma non li dimostra. Sarà forse merito di tutti quegli spinaci? Braccio di Ferro è sicuramente uno dei personaggi d’animazione più amati. Creato da Elzie Crisler Segar è apparso per la prima volta nella striscia a fumetti Thimble Theatre nel gennaio del 1929. Da allora è apparso in una delle più celebri serie di cortometraggi animati, intitolata Popeye the Sailor ed è stato il protagonisti di comic books, videogiochi e pubblicità di ogni tipo. I cartoni animati di Braccio di Ferro erano diventati così popolari durante la Grande Depressione, da far salire le vendite di spinaci in America del 33%, fino a farli diventare il terzo alimento più amato dai bambini dopo il gelato e tacchino. In pochi però sanno che la caratteristica più famosa di Braccio di Ferro - ovvero il suo amore per gli spinaci - fu aggiunto soltanto in un secondo momento per spiegare la sua incredibile forza.

Braccio di Ferro debutta in Italia con le sue avventure grazie all’adattamento di alcuni grandi autori tra cui Alberico Motta, Pier Luigi Sangalli e Sandro Dossi. E l’Italia quest’anno lo celebra con un nuovo libro edito da Magazzini Salani. Si intitola Il Meglio di Braccio di Ferro e contiene ben 350 tavole originali di Segar. «Nato nel Teatro di Segar e adattato nel disegno e nelle storie al mercato nostrano dal team di Bianconi, il ‘‘Popeye all’ italiana’’ ha divertito e intrattenuto intere generazioni di giovani lettori con migliaia di pagine stampate e ristampate ininterrottamente per oltre quarant’anni. Alcune delle migliori storie di Braccio di Ferro, pubblicate nel periodo di maggior successo tra gli anni Sessanta e Ottanta, sono state selezionate dagli autori Pier Luigi Sangalli e Sandro Dossi e raccolte in questo volume: un omaggio all’indimenticabile marinaio, protagonista di un capitolo fondamentale della storia del fumetto italiano».