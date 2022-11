Viola è in grave pericolo e, quasi senza accorgersene, finisce al centro di un odioso ricatto: ce la farà l'ispettore Demir a proteggerla e a salvarla? Comincia così la sesta e ultima puntata di Viola come il mare, la serie di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi, tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini e diretta da Francesco Vicario. Il light crime ambientato a Palermo è stato un successo di ascolti (per gli standard di Mediaset), tanto che Luca Bernabei di LuxVide, il produttore, ha già annunciato che ci sarà una seconda stagione e che la sceneggiatura è già in lavorazione. Ecco intanto cos'accadrà nell'ultimo episodio, in onda venerdì 4 novembre.

Viola come il mare, le anticipazioni dell'ultima puntata

Viola Vitale (Francesca Chillemi), ancora delusa dal comportamento di Don Andrea, si appassiona al caso di un uomo che sta cercando Dalila, la figlia scomparsa: e se questa sparizione avesse un qualche legame con quello di Farah? Intanto l'ispettore capo Francesco Demir (Can Yaman) indaga a fondo e arriva a pensare che una vera e propria talpa agisca nell'ombra per depistare le indagini sul traffico di umani.

Viola al centro di un odioso ricatto

Intanto, un doloroso passaggio emerso durante la ricerca delle sue origini spinge Viola in uno stato di profonda prostrazione, tanto da costringere la giornalista a cercare aiuto nella medicina e nei farmaci. Ma proprio questa scelta darà il via ad una girandola di eventi che la porterà ad effettuare un incontro con la persona sbagliata, fino a metterla in pericolo e a renderla oggetto di un odioso ricatto. Ce la farà Demir a progettarla e a salvarla?