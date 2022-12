Purché finisca bene 6: tutto su 'Una scomoda eredità'

Due amanti sessantenni sono sul punto di raccontare tutta la verità sulla loro storia segreta alla rispettive figlie ma poco prima di riuscirci muoiono in un incidente vicino alla loro bellissima villa sull’Isola di San Pietro, in Sardegna: così le due "sorelle", che fino. a quel momento non si sono mai viste, sono costrette loro malgrado a conoscersi e a fare i conti con un segreto clamoroso. Ruota attorno a questa storia Una scomoda eredità, il quarto e ultimo episodio di Purché finisca bene 6, la serie di commedie brillanti di Rai1, che raccontano con toni leggeri la profondità dei sentimenti e i piccoli e grandi problemi degli italiani. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul tv movie con Chiara Francini e Euridice Axen, in onda giovedì 29 dicembre.

Una scomoda eredità, tutto sul film tv con la Francini e la Axen

Diana (Euridice Axen) e Gaia (Chiara Francini) ricevono in eredità una meravigliosa casa sull’isola di San Pietro. Sono due perfette estranee, non si sono mai viste né conosciute: la prima è un medico serio e determinato, con la mania del controllo, Gaia è uno spirito libero senza radici, tutta emozioni e sensibilità. Due donne, con caratteri agli antipodi, unite dal destino e costrette a confrontarsi con un problema da risolvere: vendere immediatamente la villa. Le due scoprono infatti che i loro genitori sessantenni, Mariella e Domenico, erano amanti da tempo e, quando finalmente si erano deciso a raccontare alle figlie tutta la verità sui loro sentimenti, sono morti in un drammatico incidente. Il pragmatismo dell’una, che vuole immediatamente vedete la casa, si scontrerà però con la fantasia e il romanticismo lieve e ironico dell’altra, che invece pensa di lasciare tutto e di trasferirsi a vivere sull'isola.

Le anticipazioni e il cast di Purché finisca bene 6

Le due donne sono costrette a restare in paese più di quanto immaginassero e a condividere la stessa casa, di cui Diana vuole a tutti i costi liberarsi. Nel frattempo Gaia si è innamorata dell'affascinante sub Max (Cristiano Caccamo) e considera la villa l’ultimo dono di sua madre e dunque non ha nessuna intenzione di mollare. Iniziano così una guerra fatta di dispetti e sotterfugi ma tutto cambia quando si trovano ad affrontare un nemico comune, Franco Lussurgiu (Cesare Bocci): pur di ottenere la bella villa, l'uomo ha smosso le sue conoscenze in Comune tanto da farla dichiarare abusiva. Ma proprio cercando le licenze edilizie che possono salvarle, Diana scopre una vecchia foto che porta con sé una rivelazione inaspettata. E così il gran finale avrà un risvolto davvero sorprendente perché tutta questa vicenda le costringerà ad avvicinarsi e a scoprire un terribile e meraviglioso segreto, nonché a diventare finalmente due donne compiute e realizzate.