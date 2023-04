(Ex) Suor Cristina: c’è già chi la chiama «Monaca di Ponza»

Prima era in convento con in mano il rosario, poi ha scoperto che le piaceva tenere in mano il microfono e l’abbiamo ritrovata in televisione a gorgheggiare a The Voice, poi ha scoperto che non le piaceva più vestire la tonaca e ce la ritroviamo col cocco in mano all’Isola dei Famosi, tanto che qualcuno su Twitter l’ha già rinominata «La monaca di Ponza» per questa dislocazione isolana. Cristina Scuccia ex Suor Cristina non convince Twitter coi suoi panni laici. C’è chi è severo: «L’Italia è surreale, trovatemi un paese con una ex suora vincitrice di The Voice che va a un reality su un’isola». Chi preoccupato: «Escluso dal cast l’avvocato di Cicciolina per non scadere troppo nel trash e abbiamo parlato per 10 minuti di normodotati e peli pubici sulla lingua davanti a una ex suora?». Chi s’improvvisa critico televisivo: «Per la tv generalista, la suora che sbarca sull’isola è un bel colpo, eheh». Chi la esalta in modalità retorico-agiografica: «Ma... ci pensate al coraggio di tornare ad avere una vita da donna normale dopo tanti anni da suora?». Chi fa l’ultrà: «Io tifo suora!!». Chi sogna la nemesi anticlericale: «Ma vi immaginate se l’ex suora viene squalificata per una bestemmia?». Chi è prevenuto: «’Sta suora passerà tutto il tempo a cantare...». C’è pure l’eccezione: «Ma basta con questa cosa di fare continuamente battute sul fatto che sia una ex suora, lasciatela venire fuori come Cristina se finalmente lo vuole!». Eh ma forse non lo vuole, visto che non sta in bikini, ma in pantaloncini e maglietta...

«Questa parla ancora come una suora: puoi togliere Cristina dalla vita da suora, ma non puoi togliere la suora da Cristina». E Twitter ha capito pure questo e non approva: «La suora con la canotta per fare educazione fisica, ahahahahahahah», «Non mi sembra tanto desuorata questa suora all’Isola dei famosi...». A volte la disapprovazione presenta un certo vigore: «Quanto mi sta sulle balle questa fake suora e vabbè non è più suora, ma parla praticamente come una suora!!!», «Madonna quanto stanno pompando ‘sta suora, manco fosse il Papa», «Raga, io sono già piena dell’ex suoraaaa», «Io già non sopportavo Cristina quando era suora, adesso ancora meno», «È ancora troppo suora», «Sì vabbè, ma i calzoncini potrebbe anche toglierli, ormai non è + 1 suora! Ridicola...», «È più vestita in borghese di quando era suora...».

Fino all’apoteosi di quello che, citando testi sacri scrive «Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris» («Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai»), C’è anche qualche saggio che dice: «Ma che amore dovrebbe trovare che sull’Isola ci sta la casa di riposo... al massimo potrebbe farsi nuovamente suora!».