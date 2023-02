Chiara Francini: un'ironica "mina vagante" a Sanremo 2023

«Porto a Sanremo tutte le Chiara che ho dentro». È Chiara Francini la co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2023: dopo Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Paola Egonu, dieci cento mille Francini al fianco di Amadeus. Attrice, conduttrice ma soprattutto "mina vagante" ad alto tasso di ironia, imprevedibilità e leggerezza, che «non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore», dice a Panorama.it citando Calvino. Griffata Moschino, plana sull'Ariston nella lunga maratona della notte delle cover, pronta a spiazzare il pubblico, che in questi vent'anni di carriera l'hanno conosciuta al cinema, in tv o in teatro.

Sanremo 2023, la notte dei duetti e gli ospiti

Nella serata di venerdì 10 febbraio - condotta come sempre da Amadeus con Gianni Morandi e, appunto, con Chiara Francini - ad esibirsi saranno tutti i 28 cantanti in gara che porteranno in scena cover o brani già editi del loro repertorio (o anche di altri), in duetto con ospiti per tutti i gusti, da Elisa e Lorella Cuccarini a Mark & Kremont e Eros Ramazzotti. A votare stasera saranno la Giuria Demoscopica, la Sala Stampa e il pubblico attraverso il Televoto. Tra gli ospiti attesi Peppino Di Capri (premio alla carriera), la Rappresentante di Lista, Takagi e Ketra.