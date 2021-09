Morgane-Detective geniale: la serie cult francese sbarca su Rai1

Morgane Alvaro è una donna delle pulizie alla centrale di polizia: durante un turno di notte fa sbadatamente cadere un dossier su un omicidio e dando una sola occhiata ai documenti - e grazie al suo quoziente intellettivo altissimo - riesce a capire che gli investigatori sono sulla strada sbagliata per risolvere il caso. Dopo il clamoroso successo oltralpe, con oltre 11 milioni di spettatori per l'esordio della prima stagione e 10,5 milioni per l'ultima, martedì 14 settembre arriva su Rai1 Morgane-Detective geniale, la serie francese diretta da Vincente Jamain con Audrey Fleurot (già vista nel film Quasi Amici) nei panni della protagonista. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle serie e le anticipazioni della prima puntata.

Morgane-Detective geniale, la serie cult arriva su Rai1

Madre di tre figli avuti da due diversi mariti, Morgane Alvaro vive a Lille, nel nord della Francia e lavora nel commissariato di polizia come donna delle pulizie. Una notte, mentre è al lavoro, non resiste alla tentazione di mettere in ordine del materiale su un caso complicato su cui la polizia sta indagando e intuisce che gli inquirenti sono sulla strada sbagliata. Ma quel dossier che cade dalle mani le cambierà forse per sempre la vita. Ironica, politicamente scorretta e diversa dagli agli polizieschi, Morgane-Detective geniale (HPI-Haut potentiel intellectuel è il titolo originale) è un successo francese che ha conquistato mezza Europa: ad interpretare la protagonista è Audrey Fleurot. Rai1 trasmetterà gli otto episodi della prima stagione (visto il successo clamoroso, in Francia hanno già annunciato la seconda serie), due a settimana.





Le anticipazioni della prima puntata di Morgane-Detective geniale

Grazie al suo clamoroso quoziente intellettivo pari a 160, Morgane dà un contributo fondamentale alle indagini e quando la mattina dopo il commissario Céline Hazan (Marie Denarnaud) le propone di collaborare con loro ma la donna non è entusiasta all'idea di aiutare la polizia, perché non si trova a suo agio con l'autorità. Un rapporto complicato che le creerà non pochi problemi ma intanto Morgane accetta la proposta e affianca Adam Karadec (Mehdi Nebbou) e la sua squadra per risolvere l'omicidio di un consulente patrimoniale finito in bancarotta, che truffava donne benestanti, sole e fragili. L'unica che condizione che Morgane pone è che gli inquirenti riprendano le indagini su Romain (Nicolas Baisin), il suo ex fidanzato scomparso nel nulla quindici anni prima: le ricerche di Romain sembrano a un punto morto quando Karadec, visionando un vecchio filmino di Morgane, scopre una traccia importante.