Lolita Lobosco 2: le anticipazioni dell'ultima puntata

Quando Lolita pare aver perso ogni speranza di arrivare a capo della morte del padre, la verità si svela con una scoperta dolorosa e inimmaginabile. Come la affronterà e che contraccolpi avrà sulla sua vita sentimentale? Ruota attorno a questa domanda la sesta e ultima puntata di Lolita Lobosco, la serie di Rai 1 campione di ascolti con Luisa Ranieri, reduce dall'ospitata alla finale di Sanremo 2023 che ha celebrato il suo anno d'oro. In attesa dell'ufficializzazione della terza stagione - visti i grandi numeri e il gradimento del pubblico -, ecco cos'accadrà nell'episodio conclusivo, in onda domenica 12 febbraio.

Lolita Lobosco, le anticipazioni dell'ultima puntata

Sono giorni difficili per Lolita Lobosco (Luisa Ranieri). Non bastavano la frattura con Danilo (Filippo Scicchitano) e il senso di sconfitta per non essere venuta a capo dell’omicidio di suo padre, ci si mette in mezzo anche un'indagine complessa: in un teatro di periferia viene trovato morto un attore, assassinato sul palcoscenico a colpi di forbici da sartoria. Così, assieme ai suoi fidati collaboratori Forte (Giovanni Ludeno) e Lello Esposito (Jacopo Cullin), Lolita si mette alla ricerca di indizi e per trovare il bandolo della matassa deve muoversi in un mondo popolato di attrici invidiose, produttori truffati e amanti tradite.

La verità sulla morte del padre di Lolita

Nel frattempo, una promozione per Forte riporta la gioia a casa con la fidanzata Porzia (Claudia Lerro), così come una notizia inaspettata rallegra Lello e Caterina (Camilla Diana), per i quali è finalmente tempo di convolare a nozze. Intanto Lolita, al fianco di Angelo (Mario Sgueglia), sembra ritrovare la spensieratezza di quand’era ragazza: ma, quando meno se lo aspetta, la verità sulla morte del padre si svela davanti ai suoi occhi con una scoperta dolorosa e inimmaginabile.