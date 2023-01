Lolita Lobosco 2: tutto sulla nuova stagione delle serie con Luisa Ranieri

Commedia, noir, azione, racconto pop. C'è tutto e ancora di più dentro Lolita Lobosco ed è questo forse uno dei segreti del successo della serie di Rai1 con Luisa Ranieri, che dopo aver chiuso la prima stagione con una media di oltre 7 milioni di spettatori, torna da domenica 8 gennaio con sei nuove puntate ambientate tra Bari e dintorni, un sud fatto di donne coraggiose e moderne lontane dal passato e dai cliché. Torna dunque il vicequestore di polizia con nuovi casi di omicidio da risolvere, altri problemi sentimentali e una promessa da mantenere: trovare chi ha ammazzato suo padre. Ecco cos'accadrà nella seconda stagione della fiction ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi e le anticipazioni della prima puntata.

Lolita Lobosco 2, le novità della serie con Luisa Ranieri

Vivace, empatica, in carriera. In un ambiente ancora profondamente maschilista, Lolita Lobosco - intepretata da Luisa Ranieri, che della serie è anche coproduttrice - sceglie di rimanere se stessa, affermandosi e combattere stereotipi e pregiudizi. Nella seconda stagione, il vicequestore del commissariato di polizia a Bari dovrà risolvere nuovi complessi casi di omicidio grazie al suo acume e alla sua creatività, potendo contare sui fedelissimi Forte (Giovanni Ludeno) e Lello Esposito (Jacopo Cullin). Ma c'è un altro obiettivo che preoccupa Lolita: vuole a tutti i costi tener fede alla promessa fatta a suo padre alla fine della prima stagione, quella di trovare il suo assassino. La poliziotta sa che dietro c'è la malavita organizzata che agiva nel porto di Bari, ma ancora non conosce l'identità dell'esecutore materiale del delitto. L’indagine si rivela più complessa del previsto, soprattutto perché c'è qualcuno che ha tutto l'interesse a non far arrivare Lolita alla verità. «L'idea è quella di mischiare commedia, noir, azione ed esaltare la natura inconsueta del personaggio che Luisa Ranieri ha saputo magistralmente interpretare, cucendolo sulle proprie caratteristiche di attrice», anticipa Luca Miniero, il regista della serie coprodotta da Rai Fiction con Bibi Film e Zocotoco (la società della Ranieri e del marito, Luca Zingaretti).

Le novità e il cast della fiction di Rai1

Se sul lavoro le difficoltà sono tante, anche la vita privata della protagonista è piuttosto complessa. Lolita deve gestire il fidanzamento con un uomo molto più giovane, Danilo (Filippo Scicchitano), e in più si aggiungono le preoccupazioni per la madre Nunzia (Lunetta Savino) e il suo speciale rapporto d’amicizia con Trifone (Maurizio Donadoni). Come se non bastasse, ecco poi i dissidi di Forte con la moglie Porzia (Claudia Lerro), la nuova sfida di Esposito con la fidanzata Caterina (Camilla Diana) e ancora i disastri sentimentali dell’amica del cuore Marietta (Bianca Nappi). E proprio quando la vita amoroso di Lolita sembra aver trovato un equilibrio, si affaccia una sua vecchia conoscenza, la sua prima cotta, l’affascinante Angelo Spatafora (interpretato dalla new entry della stagione, Mario Sgueglia).

Lolita Lobosco 2, le anticipazioni della prima puntata

S'intola Mare nero la prima puntata di Lolita Lobosco 2. La partenza del vicequestore e Danilo per una vacanza da sogno in Egitto viene rimandata a causa della notizia di un tragico incidente avvenuto in mare, dove due giovani fidanzati sono morti durante un’escursione subacquea. Già dalle prime indagini, Lolita si rende conto che qualcosa non torna nella dinamica della disgrazia ma ancora non sa che per scoprire la verità dovrà mettere a repentaglio la sua stessa vita. Mentre l’indagine sull’omicidio di suo padre, Petresine (Aldo Ottobrino), sembra arricchirsi di nuove piste da seguire, deve decidere se accettare o meno la proposta del suo fidanzato Danilo di andare a convivere. Intanto Nunzia si avvicina lentamente a Trifone, mentre Esposito cerca casa con Caterina e Forte deve ingoiare la scelta di Porzia di riprendere gli studi universitari. Come se non bastasse, un uomo affascinante nonché vecchia conoscenza di Lolita, fa ritorno a Bari.