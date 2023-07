Dopo un viaggio interminabile e mille intoppi, Sura e Seyit sono finalmente riusciti ad arrivare a Istanbul: la coppia è finalmente pronta a cominciare la nuova vita che tanto desidera ma la loro serenità dura poco. Comincia così la sesta puntata de La ragazza e l'ufficiale, la serie turca di Canale 5 che racconta l'amore contrastato tra i due giovani, che devono fare i conti con i dubbi delle loro famiglie e gli intrighi del pericoloso Petro: ora che anche lui è arrivato in città, tutto può accadere. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda venerdì 14 luglio.

La ragazza e l'ufficiale, le anticipazioni della sesta e penultima puntata

Sura e Seyit riescono a trovare un albergo dove alloggiare ma la serenità dura poco: i soldati si trovano ad Istanbul e una sera uno di loro tenta di violentare una ragazza nell'hotel in cui alloggiano e Seyit riesce ad uccidere il soldato, anche grazie all'aiuto di Ali, il padre della ragazza. Poi fanno sparire il cadavere che però verrà ritrovato poco dopo e per una serie di circostanze avverse verrà arrestato il proprietario dell'albergo. Sura nel frattempo è molto inquieta, le sembra di vivere una vita troppo distante dalle sue speranze e teme che Seyit le nasconda qualcosa dato che sembra molto freddo e distaccato. Nonostante il caso dell'omicidio del soldato britannico sia ormai chiuso, la polizia militare inglese si presenta in albergo per arrestarne il proprietario ma Seyit riesce a farlo scagionare il mattino successivo e, in quell'occasione, fa la conoscenza del tenente Billy. Quest'ultimo vuole festeggiare il suo compleanno proprio nell'albergo di Yahya, la sera successiva, ma quasi contemporaneamente ad Ali arrivano disposizioni per la consegna delle armi per la stessa notte. Sarà quindi impossibile portare fuori le armi con la presenza di tanti soldati inglesi in albergo.









Il ruolo della Baronessa Lola e il pericoloso Petro

Alla festa è invitata anche la Baronessa Lola, molto amica del tenente Billy, a cui ha chiesto aiuto per far sbarcare Petro e Celil che ora sono in città, ospiti presso di lei. È così che durante la festa di compleanno del Tenente Billy, Seyit, Ali e Yahya, con l'aiuto di Galip, riescono a far uscire dall'albergo il carico di armi che avevano occultato all'interno della struttura. Il loro piano sembra andare a gonfie vele e non gli resta che aspettare di ricevere buone notizie da Galip. Le ore però passano e del ragazzo non si ha alcuna traccia. Cosa gli sarà successo? Intanto Sura continua a cercare la propria famiglia e sperare che un giorno lei, sua mamma e le sue sorelle riusciranno finalmente a rincontrarsi. Per Celil, invece, le cose non si mettono molto bene: continua ad affogare i propri dispiaceri nell'alcol e non riesce più a controllarsi. Questo suo atteggiamento, però, comincia a causare dei problemi anche a chi gli sta intorno: così Seyit decide di prendere in mano la situazione per poter aiutare il suo amico a non cadere nel baratro.