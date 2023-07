Seyit ha deciso: nonostante la contrarietà del padre, lascerà la famiglia per raggiungere Istanbul. Ma proprio quando i due stanno per scappare, ecco il dramma: i ribelli raggiungono la tenuta e uccidono i genitori del ragazzo. Si annuncia ricca di colpi di scena la quinta puntata de La ragazza e l'ufficiale, la serie turca trasmessa da Canale 5, che racconta la vera storia dell'amore tormentato tra un soldato dell'esercito zarista e la giovane moglie che fuggono dalla Russia Bolscevica, contro il volere delle rispettive famiglie, intraprendendo un pericoloso viaggio verso la Turchia. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio in onda venerdì 7 luglio.

La ragazza e l'ufficiale, le anticipazioni della quinta puntata

Sura scrive una lettera alla sorella Valentina, dicendole che le manca molto e che vorrebbe tanto che fosse con lei, anche per mostrarle quanto sono affettuosi i genitori di Seyit. La ragazza, in realtà, non vede l'ora di fuggire con il fidanzato che nel frattempo torna alla fattoria per parlare con i genitori e ha nuovamente uno scontro con il padre: nessuno dei due vuole chiedere scusa all'altro, così Seyit si fa coraggio e annuncia alla sua famiglia che è in procinto di partire, con la donna che ama. Alle prime luci dell'alba, scoppia il dramma: i ribelli raggiungono la tenuta degli Eminof con l'intento di uccidere Mehmet e alla fine dello scontro i genitori di Seyit perdono la vita. Petro intanto continua a tramare alle spalle degli amici e prova a uccidere Misa ma Osman assiste alla scena e scopre la vera natura del ragazzo, che gli spara facendo ricadere la colpa su Misa. Seyit si vendica con quest'ultimo, uccidendolo senza dargli la possibilità di spiegarsi.









Seyit e Sura raggiungono Istanbul

Seyit e Sura raggiungono finalmente Istanbul ma vengono cacciati dall'hotel in cui alloggiano, divenuto quartier generale degli inglesi. Così si recano al consolato con la speranza di trovare il nome dei parenti di Sura tra le persone sbarcate della nave proveniente dalla Russia. Lì fanno amicizia con Yahya e la sua famiglia, gli raccontano la loro storia, di come la famiglia di Seyit sia morta e di come loro due siano dovuti fuggire a bordo di una piccola barca. Nel frattempo, sulla nave, Petro scopre che Celil è ubriaco: è in cerca di soldi per pagare dei debiti di gioco e cerca di farlo ragionare spiegandogli che finché resteranno a Istanbul, Celil dovrà mantenersi lucido in quanto il proiettile destinato a loro smetterà di inseguirli solo appena quando avranno raggiunto l'Inghilterra. Ma il ragazzo è disperato.